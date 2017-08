Los ataques terroristas de Cataluña, epicentro de la información en los medios nacionales e internacionales

18/08/2017 - 13:08

El atentado terrorista que ha tenido lugar en la tarde del jueves en La Rambla de Barcelona, reivindicado por el autodenominado Estado Islámico, y que ha causado al menos 13 muertos y más de 80 personas heridas, así como el de Cambrils (Tarragona) protagonizan este viernes 18 de agosto las informaciones de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En España, los principales diarios de tirada nacional encabezan sus portadas con la noticia. Así, la portada de 'El Mundo' titula "El terror del IS golpea España", al tiempo que el diario 'El País' abre su portada con el titular "Matanza terrorista en La Rambla de Barcelona". Ambas cabeceras ofrecen imágenes tras el ataque terrorista.

Igualmente, la portada del diario 'ABC' titula "El yihadismo golpea a España en Barcelona", mientras que el periódico 'La Razón' encabeza así su portada de este viernes: "Unidos contra el terrorismo".

"Horror en La Rambla. 13 muertos y más de 80 heridos en el atentado de Barcelona, reivindicado por el Estado Islámico" es como titula 'elPeriódico', al tiempo que 'La Vanguardia' encabeza su portada con otra información que ha titulado "Terror en Barcelona. Un islamista causa 13 muertos y cien heridos con una furgoneta en La Rambla". Además, 'El Correo' titula "Vuelve el terror yihadista".

También las televisiones y radios españolas han dedicado sus programaciones a cubrir la noticia del atentado terrorista en Barcelona. Así, las principales cadenas estatales (TVE, el Canal 24 Horas, Antena 3, Telecinco y laSexta) cambiaron ayer sus parrillas habituales para informar de la última hora sobre el ataque, el más trágico acaecido en la ciudad condal desde el de Hipercor.

Las emisoras nacionales --como Onda Cero, la Cadena SER y RNE, a través Radio Nacional y Radio 5--, llevan ofreciendo desde primera hora de la tarde de ayer especiales informativos, que continúan en las primeras horas de este viernes para tratar de esclarecer lo sucedido y ofrecer todos los detalles.

En el ámbito internacional, los principales diarios de Francia ('Le Monde', 'Le Figaro', 'Liberation' o 'Le Parisien', entre otros) encabezan sus portadas digitales con informaciones sobre los atentados terroristas, al igual que la mayoría de los principales medios internacionales. "Ataque de Barcelona: 26 franceses entre las víctimas", titula 'Le Figaro'; mientras que 'Liberation' destaca "Barcelona: al menos 13 muertos, y un tercer sospechoso detenido".

Por su parte, los diarios británicos también dedican sus portadas digitales a lo ocurrido. 'The Times' señala que "La policía mata a varios terroristas para evitar un segundo ataque en España". En la imagen aparecen el coche volcado en el que viajaban los terroristas de Cambrils. También el diario 'The Sun' alerta de la desaparición de un niño de 7 años, tras separarse de su madre en medio de la avalancha tras el atentado.

En Italia, el diario 'Corriere della Sera' titula "Furgoneta contra la multitud en Barcelona, dos italianos entre los 13 muertos", sobre una fotografía en la que se ve una mujer colocando unas rosas rojas en un improvisado altar de condolencias, rodeada por otras personas que la observan. Además, 'Il Messaggero' también lleva la noticia a su portada con el titular "Terror en España" con imágenes del principal sospechoso del ataque, y del lugar de los atentados en Barcelona y Cambrils.

Asimismo, otros medios de comunicación europeos, como los alemanes 'Berliner Zeitung' y el 'Münchner Merkur', o los portugueses 'Diário de Noticias' o 'Correio da Manhã centran la atención de sus ediciones digitales en los ataques de Cataluña.

LA NOTICIA TAMBIÉN LLEGA A AMÉRICA

Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, los periódicos también se hacen eco de los ataques. 'The New York Times' incluye en su portada la noticia y titula "El conductor de una furgoneta mata a 13 personas en un ataque en Barcelona". Por su parte, 'The Washington Post' titula "Barcelona sufre un ataque coordinado que deja al menos 13 víctimas mortales.

En Sudamérica, el periódico argentino 'Clarín' abre su portada digital con la noticia "Otro atentado en España: matan a cinco terroristas al sur de Barcelona". Además, 'eltiempo' de Bogotá (Colombia) incluye la noticia y titula: "Yihadismo aplica en Barcelona la receta del atropellamiento masivo".

"Segundo ataque terrorista. Terroristas embistieron con un vehículo a varias personas en paseo marítimo de Cambrils, Tarragona. Cinco presuntos sediciosos fueron abatidos", destaca el periódico peruano 'El Comercio'; al tiempo que el venezolano 'ÚltimasNoticias' titula "Policía de Barcelona confirmó que arrollamiento en La Rambla fue un ataque terrorista" y "Estado Islámico se responsabilizó del ataque terrorista en Barcelona". 'El Mercurio' de Chile destaca que "Miles de personas realizan en Barcelona un minuto de silencio por las víctimas".

En Asia, también algunos periódicos incluyen en sus versiones digitales la noticia de los ataques. Por ejemplo, los diarios de Pekín (China) 'Cankao Xiaoxi' y 'Huanqiu Shibao' recogen información sobre lo sucedido, y otros diarios digitales asiáticos se han hecho eco del grave atentado, como por ejemplo el surcoreano 'The ChosunIlbo', entre otros.

Por último, también Al-Jazirah, el jordano 'Ad-Dustour' o el palestino 'Al-Quds' llevan en sus portadas digitales la noticia, acompañada de fotografías del atentado terrorista de Barcelona.