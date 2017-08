Partidos e instituciones extremeñas muestran en Badajoz su repulsa por los actos terroristas en Cataluña

18/08/2017 - 13:12

Representantes de los partidos políticos y las instituciones públicas extremeñas han mostrado este viernes en Badajoz su repulsa por los atentados sufridos en Cataluña, y han incidido en la importancia de la unidad y la democracia como elementos para hacer frente al terrorismo internacional.

Lo han hecho tras guardar un minuto de silencio este viernes a las puertas de acceso a la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, así como el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, y la delegada del Gobierno en la región, Cristina Herrera, además de la diputada nacional de Podemos Amparo Botejara, junto a otras representantes de instituciones públicas de la región -como el Ayuntamiento de Badajoz- agentes sociales y colectivos.

VARA

En declaraciones a los medios de comunicación tras el minuto de silencio, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha trasladado el "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas, al pueblo de Barcelona y su "más profunda solidaridad" tras las acciones terroristas en Cataluña; al tiempo que ha reconocido que se está ante un hecho de "una enorme gravedad" no sólo por la pérdida de vidas humanas, sino "por lo que representa y hay detrás" con el terrorismo yihadista.

"El terrorismo yihadista tiene en nuestra civilización, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra libertad, en nuestra democracia su gran enemigo y por eso lo combate", ha dicho Vara, quien ha añadido que "frente a eso" hay que "responder con los instrumentos que el Estado de Derecho tiene".

"Estos son momentos de estar al ladeo del Gobierno de España, de estar al lado del Gobierno de Cataluña, de estar al lado de las instituciones, de estar al lado del imperio de la ley, que recaiga sobre aquellos que vilmente han asesinado ayer a estas personas en Barcelona y que intentaron hacerlo también en Cambrils", ha dicho.

"Desde Extremadura como siempre nuestra más profunda solidaridad con cualquier víctima del terrorismo yihadista, sea en el lugar del mundo que sea", ha espetado el presidente autonómico.

"Ahora nos ha tocado a nosotros. Creíamos que estábamos vacunados después del 11-M y no ha sido así. La realidad nos demuestra que el terrorismo no tiene fronteras, no tiene límites. Por lo tanto, cuanto más unidos y fuertes seamos mejor podremos luchar contra esta nueva lacra del siglo XXI", ha insistido.

MONAGO

A su vez, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha transmitido en nombre de su partido el "dolor" y "condolencias" a todos los familiares y allegados de las víctimas del "terrible" atentado en Barcelona, y ha deseado una "pronta recuperación" de los heridos.

Asimismo, ha indicado que el mensaje tiene que "ser" de "unidad de todos los demócratas" y de "todos" los españoles que quieren "seguir viviendo en libertad y con un sistema de valores que forma parte de la razón de ser" y que supone "nuestra identidad".

"Desde la unidad es la única manera de poder afrontar y encarar el futuro en un momento tan difícil como el que nos ha tocado vivir", ha dicho.

"Hoy nos toca estar con las víctimas, pedir la recuperación pronta de los heridos y sobre todo que estemos todos muy unidos. Creo que la palanca para seguir ganando el futuro en libertad es estar unidos sin fisuras, sin complejos y sin matices", ha concluido.

CRISTINA HERRERA

Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha mostrado su "vil repulsa" por los atentados en Barcelona y Cambrils, y ha deseado una "pronta recuperación" a las personas heridas.

También ha felicitado a los Mossos y los cuerpos y fuerzas de seguridad "por la impecable labor que realizaron ayer y de forma tan rápida como se movilizaron"; al tiempo que ha lanzado el mensaje de que el terrorismo internacional hay que combatirlo "desde la libertad, la democracia y las instituciones con arreglo a derecho".

"Desde la libertad, la democracia y las instituciones con arreglo a derecho podremos combatir esta lacra, que es este terrorismo a nivel mundial", ha dicho Herrera, quien ha agradecido a "todo el mundo que se ha solidarizado con el Gobierno de España y con los españoles y con lo que ha pasado aquí en el Estado español".

También ha avanzado que el director de Air Nostrum se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno para poner a disposición de familiares de las personas fallecidas o heridas en los atentados de Barcelona y Cambrils plazas gratuitas para desplazarse hasta Cataluña, "siempre a través de la Delegación del Gobierno".

CELESTINO RODOLFO

A su vez, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, Celestino Rodolfo, ha trasladado la "más profunda y sincera solidaridad" con las familias y los amigos de las víctimas, tanto fallecidos como heridos, así como la "solidaridad" con las instituciones de Barcelona, Cataluña y del resto de España.

De igual modo, ha felicitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad "por la magnífica labor que han desempeñado"; y ha transmitido a la opinión pública la "certeza" de que en España están "acostumbrados a luchar contra el terrorismo y a vencerlo"; tras lo cual ha incidido en que "nadie" debe dudar de que "estos viles crímenes cometidos en Barcelona han tenido y van a seguir teniendo respuesta por parte de toda la sociedad". "Al final esta batalla la acabaremos venciendo", ha espetado.

En este sentido, ha destacado que "es muy importante" que "todos los grupos políticos y toda la sociedad en general, trascendiendo de ideologías, de signos, de color político" estén "unidos".

"Lo que ha ocurrido hoy aquí en la Delegación del Gobierno es una buena prueba de que la unidad sin fisuras en esta lucha contra esta lacra miserable es un elemento esencial y capital para conseguir vencerlo", ha dicho.

"Les venceremos como vencimos a otros movimientos terroristas, como vencimos a ETA. Aquí en España tenemos esa costumbre, estamos acostumbrados, y por tanto que nadie dude que acabaremos venciéndolo (al terrorismo internacional)", ha concluido Rodolfo.

IMÁN

Por su parte, el imán de la mezquita de Badajoz, Adel Najjar, ha condenado la "acción cobarde y asesina" terrorista en Barcelona y Cambrils, y ha incidido en que los yihadistas tratan de "romper la convivencia" de musulmanes en España, al tiempo que ha subrayado que los radicales "no" van a conseguir sus objetivos.

"Nosotros ya decidimos estar al lado de la sociedad española, la sociedad donde vivimos y convivimos, donde están nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros vecinos, y por tanto no pasarán... No van a conseguir romper esa unidad, lucharemos contra el terrorismo, lucharemos por defender la sociedad", ha espetado.

Finalmente, ha añadido que el pueblo español y extremeño "sabe diferenciar entre la mayoría musulmana aplastante que defiende la convivencia y la sociedad, y unas personas que buscan romper la unidad social entre los musulmanes y el resto de los colectivos". "Yo creo que la gente ya sabe diferenciar, distinguir", ha concluido.