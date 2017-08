Atentados. unidos podemos seguirá como observador en el pacto antiyihadista sin firmarlo

18/08/2017 - 13:31

- Según Alberto Garzón, que ofrece "diálogo"

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, subrayó este viernes que Unidos Podemos mantendrá su condición de observador en el Pacto Antiyihadista, si bien se mostró partidario del diálogo porque el yihadismo es un "problema de enorme magnitud" que requiere respuestas "consensuadas y coordinadas".

Así se pronunció Garzón, en declaraciones a los periodistas, al término del minuto de silencio que los grupos con representación parlamentaria guardaron ante la Puerta de los Leones de la Cámara Baja para mostrar su rotunda condena por los ataques terroristas que tuvieron lugar ayer en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Garzón apeló a la unidad frente al terrorismo y afirmó la necesidad de abrir un debate "sincero y honesto" sobre este fenómeno. Alertó sobre la tentación de tratar este asunto como un problema que enfrenta a musulmanes contra Occidente y explicó que los terroristas únicamente buscan matar a quienes no piensan como ellos con independencia de su credo.

Por ello, reconoció que contra el terrorismo hay que estar unidos y coordinados. Esto le sirvió para confirmar que Unidos Podemos mantendrá su condición de observador en el Pacto Antiyihadista pero se mostró abierto al diálogo, ya que el yihadismo es un "problema de enorme magnitud" que requiere respuestas "consensuadas y coordinadas".

Creyó llegado el momento de iniciar el debate sobre las fuentes de financiación de los terroristas y el apoyo que reciben de países como Arabia Saudí o Turquía. "Todo esos elementos hay que llevarlos a un lugar donde podamos debatir en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos", dijo.

A su vez, mostró sus condolencias a las víctimas del atentado y la condena "más implacable" frente a esta "barbarie terrorista". También reconoció y agradeció la labor de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes con su labor han frustrado la comisión de otros atentados en el pasado.

A su vez, elogió la respuesta de los catalanes, en general, y de los barceloneses, en particular, ante esta tragedia que, dijo, ha estado llena de "solidaridad y fraternidad". Llamó a no dejarse llevar por el odio y a no criminalizar a determinados colectivos como los "independentistas" o los "musulmanes".

Por último, afirmó que los españoles demostraron después del 11 de marzo de 2004 cómo se reacciona frente al odio y la barbarie y animó a tomar como referente aquel ejemplo.

(SERVIMEDIA)

18-AGO-17

MST/pai