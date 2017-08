Delegada del Gobierno en Canarias pide "máxima" colaboración a los ciudadanos ante cualquier signo "de alarma"

18/08/2017 - 14:07

La delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, ha solicitado la "máxima" colaboración a los ciudadanos ante cualquier signo "de alarma", tras mostrar su "más enérgica y contundente repulsa" a los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 (EUROPA PRESS)

"Pedir máxima colaboración de los ciudadanos, que colaboremos. Ante cualquier signo de alerta, de alarma, que se lo comuniquemos a ellos --Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas, locales-- para que puedan hacer su trabajo", apuntilló.

Roldós, en declaraciones a los medios tras guardar un minuto de silencio, ha querido mostrar toda su solidaridad con el pueblo de Barcelona y Cambrils que "han sufrido un ataque terrorista, de corte yihadista, reivindicado por el Daesh", así como trasladó sus condolencias a las víctimas y a sus familia.

Además, ha querido mandar un "mensaje de unidad" porque, dijo, España ha sido capaz de "derrotar al terrorismo" en otras ocasiones y auguró que esta vez también lo van a conseguir "entre todos, con unidad de todo el pueblo español, con la unidad institucional y con la máxima seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Asimismo, quiso resaltar el "buen trabajo" que está realizando la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya que recordó que desde que España activara el nivel 4 de alerta terrorista en 2015, "han conseguido detener y poner a disposición judicial cerca de 200 personas, algunas de ellas en Canarias también".

Esta labor preventiva, añadió, "no tiene precio", si bien admitió que "no" se está libre. "El riesgo cero no existe y el atentado de ayer ha venido a confirmar esta locura del yihadismo, esta locura del terrorismo".

En cuanto a las medidas de seguridad, Roldós dijo que son los técnicos los que tienen que valorar si se aumenta o no el nivel de alerta terrorista, si bien matizó que países del entorno, que también han sufrido estos ataques, se encuentran en el mismo nivel de alerta que España, que está en el nivel 4.

GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL "SIEMPRE" EN ALERTA

Por su parte, el representante de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Canarias Fernando Calero de Marcos ha incidido en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "no" cejan "nunca" en la prevención, si bien reconoció que cuando ocurre una situación como la producida en Barcelona se hace con "mucho más énfasis" aunque subrayó que "siempre" están en alerta.

En esta línea se ha expresado también el teniente coronel de la Guardia Civil en Canarias, Carlos Rodríguez, quien afirmó que desde que se elevara el nivel de alerta al 4, se intensificó el servicio en todas las demarcaciones y ahora se continúa "haciendo todo lo posible" para evitar atentados. "Podemos estar más sensibilizados pero el celo es el mismo desde que empezamos porque lo que pretendemos es la prevención y evitar hechos como el que estamos viendo", concluyó.