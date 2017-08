Turismo.- Empresarios andaluces apuntan el efecto "negativo para todos" y se solidarizan con Cataluña

El presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Antonio de María Ceballos, han mostrado su solidaridad con Cataluña tras los atentados de Barcelona y Cambrils, y han apuntado que este tipo de situaciones conllevan "un efecto negativo para todos" los integrantes del sector turístico y en todas las zonas de España.

De María ha expresado un mensaje de condolencias y solidaridad hacia los compañeros de Cataluña y ha indicado a Europa Press que "desgraciadamente esto puede ocurrir en cualquier momento; en Andalucía no ha ocurrido nada pero eso no significa que no pueda ocurrir", tras lo que ha lamentado su "impotencia y dolor" ante lo ocurrido.

No obstante, ha dejado claro que "debemos hacerles ver a los terroristas que ellos lo tienen todo perdido". "No sabemos cuáles son sus objetivos pero nunca lo van a conseguir, y todo lo que van a hacer será en balde, los terroristas nunca alcanzarán sus objetivos", ha aseverado.

De María ha mostrado su agradecimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y ha apuntado que "no se trata de más medios humanos", aunque sí cree que el Gobierno "debe invertir más presupuesto y más medios económicos para tener más medios tecnológicos para detectar a los terroristas".

Ha apuntado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "no descansan y están ahí, y han actuado de manera ejemplar, pero los terroristas tampoco descansan y buscan el momento propicio para hacer más daño", apuntando que "han buscado la ciudad más importante en clave turística, como es Barcelona".

Ha considerado que aunque aún es pronto para evaluar los efectos de estos atentados en el sector turístico, ya que "todo anda muy reciente", sí cree que habrá un "efecto negativo para todos", como ya pasó en Londres, Berlín o París.

"Los terroristas son imprevisibles y no sabemos si volverán a hacerlo o no, y si lo harán en un mismo sitio o en otro", ha aseverado De María, quien reconoce que "podrían haber hecho muchísimo más daño".