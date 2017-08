Asociaciones de marroquís y de pakistanís en La Rioja rechazan que los atentados tengan que ver con el Islam

18/08/2017 - 14:23

Los presidentes de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) y de la Asociación Pakistaní de La Rioja, Mohamed El Gheryb y Fida Hussein, respectivamente, han negado que los atentados terroristas de Cataluña tengan que ver con el Islam, sino que "son actos individuales de gente descerebrada", además de ser algo "inhumano".

LOGROÑO, 18 (EUROPA PRESS)

Ambos han participado en Logroño, en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo, en la concentración de repulsa a los actos terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

El Gheryb ha insistido en que estos actos no tienen que ver con el Islam, sino que "son actos individuales de gente descerebrada, que no tiene que ver con nuestra cultura, y que se ve que no han mamado lo que es la propia cultura musulmana".

El presidente de ATIM ha destacado que "soy musulmán, y español, donde llevo más de 28 años, pero esa vivencia que he tenido en Marruecos y la enseñanza que nos han dado va hacia la paz y la convivencia". Por ello, ha asegurado que los actos terroristas son "rechazables, vergonzoso y de unas personas que no saben el tema del Islam".

Hussein ha afirmado que su colectivo "está dolido" por estos atentados "inhumanos", por lo que ha mostrado su solidaridad con las víctimas y sus familias. "Es una mala interpretación del Islam, que también sufrimos allí en Pakistán, con más de 40.000 muertos" por culpa del terrorismo, ha indicado.

El presidente de la Asociación Pakistaní ha reconocido que "antes no ocurrían" estos hechos, pero "desde la invasión de Afganistán, todo se ha radicalizado".

Finalmente, Hussein ha señalado que desde su entidad se ofrecen charlas de concienciación para evitar la radicalización, siendo también la "socialización" una de los mejores instrumentos.