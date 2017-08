La AVT ofrece ayuda psicológica y jurídica a víctimas y familiares de los atentados

18/08/2017 - 14:40

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha ofrecido su ayuda, tanto psicológica como jurídica, a las víctimas y familiares de los atentados en Barcelona, el pasado jueves 17 de agosto, donde han muerto 14 personas y hay más de 100 heridos.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, ha explicado que la asociación ha estado "desde el minuto cero" en contacto con las instituciones, emergencias y policía para dar atención psicológica a las víctimas, a quienes "ya se les está prestando ayuda vía telefónica" desde Madrid.

"También la ayuda de nuestros abogados porque es un derecho de las víctimas, no sólo dar la cobertura social y psicológica sino también la atención jurídica", ha insistido Sánchez que defiende que la única manera de aprender es "ayudar a esas víctimas".

Aunque ha lamentado que este suceso "desgraciadamente se temía desde los atentados del 11M", por lo que "no se ha dejado de estar pendiente" por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han hecho "un gran trabajo". "Llevan más de 700 detenidos desde 2004, terroristas y yihadistas, pero desgraciadamente nos ha tocado", ha puntualizado Sánchez.

A pesar de reconocer el "extraordinario" trabajo policial, el presidente de la AVT ha considerado que "la experiencia dice que sí se van a repetir" más atentados porque "a veces son inevitables". "No dejaba de pensar en la calle Preciados de Madrid, en la plaza de España de Sevilla... Tantos sitios peatonales donde es tan fácil desgraciadamente matar a la gente", ha apenado Sánchez.

Sin embargo, ha insistido en que este suceso no va a parar "la lucha" contra el terrorismo que "se puede conseguir", ya que España "no se ha dejado vencer por ETA después de 50 años", por lo que asegura que "se va a poder con ellos pero para eso hay que ponerse a trabajar".

CAMPAÑA PARA NO DIFUNDIR IMÁGENES DE LAS VÍCTIMAS

Después de los diversos atentados que se produjeron el pasado jueves en Barcelona, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, junto con instituciones, emergencias y cuerpos de seguridad del Estado, han lanzado una campaña para no difundir las imágenes, bien sean fotografías o vídeos, de las víctimas y fallecidos.

Sánchez ha argumentado esta iniciativa explicando que si alguien es un testigo de un atentado terrorista donde hay víctimas y "no puede hacer nada por ellas, no puede reanimar y no puede ayudar de otra forma, que no le grabe, se le coge de la mano y aguanta hasta que muera".

"Es algo inconcebible, porque no es agradable y no dice nada. Para los familiares del asesinado, ver al familiar en el suelo no es bueno", ha resaltado Sánchez que confiesa que puede ser "a la larga" una de las patologías psicológicas de los familiares, al tener "flash back de las personas en el suelo".

Para combatirlo, el presidente de la AVT ha recordado los famosos "gatitos" que se hicieron virales en las redes sociales después del atentado de Bélgica, el pasado 23 de marzo de 2016, y ha animado a que sea del mismo modo en España, donde "también se vieron muchos gatos" publicados el pasado jueves.