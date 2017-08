Los Mossos no descartan que el autor del atentado de Barcelona muriera en Cambrils

18/08/2017 - 15:04

Los Mossos d'Esquadra no descartan que el autor del atentado de Barcelona fuera uno de los cinco abatidos en Cambrils (Tarragona), aunque no lo tienen identificado: "No tenemos la respuesta".

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha dicho que "la línea de la investigación apunta en este sentido" y que en las próximas horas esperan aclararlo.

En una comparecencia ante los medios, ha afirmado que no hay una prueba concreta de eso, aunque sí "más de un indicio que apunta en esta dirección".