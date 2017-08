Cacma denuncia ante la Guardia Civil que el elefante de un circo "se escape y busque comida" en un contenedor

18/08/2017 - 16:23

El Colectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal (Cacma) ha interpuesto una denuncia en la Guardia Civil tras tener conocimiento por varios voluntarios de la zona del núcleo costero de Mazagón (Huelva), donde se ubica en estas fechas el Circo Gottani, de que un elefante de los que utiliza para su espectáculo "se escapó de las instalaciones en el pasado miércoles, 16 de agosto y buscó comida en un contenedor".

MAZAGÓN (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

Este punto ha sido rechazado por parte del director del circo, Denny Gottani, que, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que el animal estaba vigilado por su domador y que "no come nada" sino que simplemente rompe algunas bolsas de la basura.

Según ha informado Cacma en una nota de prensa, este animal "accedió a la vía pública y comió de contenedores de basura existentes en la zona junto a vehículos que también estaban estacionados por las inmediaciones".

Para el colectivo, "esto da a entender que, aparte de la negligencia por el hecho narrado, el personal del circo carece de las medidas necesarias para garantizar la custodia de estos animales, poniendo en peligro, por tanto, la seguridad del propio animal y de la ciudadanía".

Además del "grave" hecho mencionado, han recordado que el circo y el lugar donde el animal ha estado suelto están ubicados "en la misma zona que un parque infantil, agravando la situación de peligrosidad".

Por todo ello, Cacma interpuso una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Mazagón, en la cual se ha instado a los agentes del cuerpo competentes a realizar inspección en el cercado y protección de estos animales para así comprobar que cumple con las medidas legales de seguridad tanto para los animales como para los ciudadanos que pudieran estar por la zona.

Para Cacma, "esto hace indicar que no siempre se supervisa que los circos cuenten con medidas de seguridad adecuadas y que por parte de muchos ayuntamientos se da vía libre a su instalación sin contemplar las mismas". Por todo ello, quieren que la iniciativa de declarar municipios libres de circos y atracciones con animales pueda continuar extendiéndose por la provincia y se han ofrecido a facilitar por su parte cualquier informe o asesoramiento que sea requerido.

"Una vez más decimos sí a los circos, pero sin animales, apostemos por el talento humano, por dar empleo a más artistas circenses y por no tener animales esclavos en una condena que no merecen cumplir. El auténtico circo no tiene animales", han concluido.

RESPUESTA DEL CIRCO

Por su lado, Denny Gottani ha lamentado el comunicado de Cacma y ha dejado claro que el animal estaba suelto bajo supervisión de su domador y que "en ningún momento come nada", descartando cualquier situación de riesgo al estar el animal vigilado.

Gottani ha señalado que la Guardia Civil ha acudido a las instalaciones del circo y ha podido comprobar que "todo está perfecto" y se cumplen las condiciones y exigencias correspondientes. Por tanto, ha subrayado que el circo "cumple toda la normativa" y que el animal estuvo todo el tiempo bajo supervisión de su domador, lamentando "la manipulación" que se ha hecho de la situación.