Víctimas de 34 nacionalidades en unos atentados que suman ya 14 fallecidos

Barcelona, 18 ago (EFE).- Los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils se han cobrado hasta el momento la vida de catorce personas, al menos cuatro de ellas españolas, además de un centenar de heridos, que, en total, representan a 34 nacionalidades diferentes, desde Francia a Filipinas.

Entre los fallecidos hay un menor de 3 años y su tío abuelo, vecinos de Rubí; una anciana de Sant Hipòlit de Voltregà y una turista de Zaragoza que ha muerto hoy, además de dos ciudadanos italianos, una belga y un estadounidense, según han confirmado sus respectivos países de origen.

Los atropellos intencionados reivindicados por Estado Islámico en estas dos localidades catalanas han provocado además 126 heridos de diversa consideración, en su mayoría turistas, de los que 61 han recibido el alta médica y 65 permanecen ingresados en distintos centros hospitalarios.

De éstos, 17 están en estado crítico, 28 graves, 8 menos graves y 13 leves, según el último balance de Protección Civil.

Las víctimas de los atentados son de 34 nacionalidades diferentes y entre ellas, además de españoles, hay franceses, alemanes, holandeses, argentinos, venezolanos, belgas, peruanos, rumanos, irlandeses, cubanos, griegos, macedonios, británicos, austríacos, paquistaníes, taiwaneses, canadienses, ecuatorianos, estadounidenses, filipinos, kuwaitíes, turcos o chinos.

Un equipo de 24 médicos forenses ha trabajado durante toda la noche para realizar las autopsias a los fallecidos, que se encuentran en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, en la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Allí han comenzado a llegar durante esta mañana los familiares de las víctimas del ataque para ayudar a la identificación legal de sus allegados.

Cuando se realicen las autopsias, que determinarán la causa de la muerte en cada caso, se procederá a identificar a las víctimas desde el punto de vista científico, es decir, a partir de muestras de ADN, el estudio de la morfología dental y huellas dactilares.

Además, se deben cruzar muestras de saliva de las víctimas con las de los familiares.

"Hasta que todo esto no esté completado no se podrá tener una identificación legal de las víctimas", han explicado a Efe fuentes del Departamento de Justicia, que han precisado que estos trabajos pueden alargarse varios días y que hasta que concluyan no se podrán repatriar los cuerpos, en el caso de que sean extranjeros.

Por ello, las autoridades catalanas y españolas se mantienen en contacto permanente con consulados y embajadas para llevar a cabo estas repatriaciones.

Familiares de los afectados por los atentados han empezado también a llegar esta mañana al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde reciben el apoyo de un equipo de la Cruz Roja formado por un psicólogo y un socorrista.

El protocolo es el siguiente: los dos efectivos de la Cruz Roja les van a buscar hasta el avión y, desde el primer momento les ofrecen atención psicológica, agua, comida y un espacio donde descansar.

Aena ha cedido dos espacios -la sala Espacio de la terminal T1 y la sala Cataluña de la terminal T2- para facilitar toda esta atención.

El atropello intencionado en La Rambla, el paseo más concurrido y turístico de la capital catalana, causó trece muertos y más de un centenar de heridos, mientras que el sucedido horas más tarde en Cambrils provocó una muerto y cinco heridos.

Del total de fallecidos al menos cuatro son españoles, entre ellos un niño de tres años que vivía en Rubí y que ayer estaba paseando por la Rambla junto a su hermana, su madre y los tíos de ésta.

El tío-abuelo del menor, de 65 años, natural de Lanteira (Granada) y vecino de la misma localidad, también falleció, mientras que la hermana del pequeño, su madre y la tía abuela resultaron heridas.

También miró además una mujer de 75 años, vecina de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona), que caminaba por La Rambla junto a su hija cuando fueron atropelladas.

Otra de las víctimas del atentado, que estaba ingresada en el Hospital Joan XXIII de Tarragona y ha fallecido hoy, es una mujer de Zaragoza que estaba de vacaciones en Cambrils cuando fue atropellada por el coche de los yihadistas.

Junto a esta mujer resultaron heridas otras cinco personas, entre ellas un agente de los Mossos d'Esquadra, que se encuentra en estado grave.

Lo cierto es que las nacionalidades de los fallecidos en estos ataques están comenzando a darse a conocer por parte de diferentes gobiernos.

El Ministerio de Exteriores de Italia ha confirmado que dos de sus conciudadanos están entre los fallecidos en los atentados, una lista en la que por ahora figuran también una mujer belga que estaba en Barcelona de vacaciones con su familia y un estadounidense.

Hasta Barcelona han viajado los ministros de Exteriores de Francia y Alemania para visitar, acompañados de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, a los heridos de ambos países que están ingresados en dos hospitales de la ciudad condal (cinco alemanes y cinco franceses).

Asimismo, las cancillerías de varios países iberoamericanos han confirmado heridos en el atentado de Barcelona, en concreto Ecuador ha informado de dos; Argentina, otros dos; República Dominicana de al menos una herida, una mujer de 22 años residente en España, y Honduras, de una ciudadana que fue dada de alta tras estar ingresada algunas horas.