El Coro In Tempore Abesbatza cierra este domingo el ciclo de música coral en el Fortín de San Bartolomé

19/08/2017 - 11:01

El Fortín de San Bartolomé acoge este domingo el tercer y último concierto del ciclo de música coral incluido en la programación del Festival de las Murallas. A las 20 horas, con entrada libre, el Coro In Tempore Abesbatza ofrece una actuación en la que reconocerá el trabajo de tres compositores actuales, el norteamericano Morten Lauridsen, el galés Karl Jenkins y el noruego Ola Gjeilo. Junto a ellos, interpretarán obras del compositor navarro más relevante del siglo XX, Fernando Remacha.

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

La música de estos cuatro compositores, de diferentes estilos y tendencias, agrupada en un mismo programa permite ofrecer un concierto con gran variedad de contrastes y matices para trasladar al público valores y estilos en la forma de componer, de ver y de sentir la música clásica. El concierto estará compuesto por una selección de fragmentos de obras completas, estrenadas por el coro recientemente con orquesta de cámara, y adaptadas a sexteto instrumental de cuerdas, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Este ciclo de conciertos de música coral con grupos vocales de Pamplona y Bayona se organiza en colaboración con la Federación de Coros de Navarra. Forma parte del Festival de las Murallas, programación estival del Ayuntamiento de Pamplona enmarcada en el proyecto Creacity, una línea de trabajo transfronterizo cuyo objetivo es la valorización turística y cultural del patrimonio fortificado de Pamplona, Hondarribia y Bayona, a través de iniciativas de turismo cultural y creación artística basadas en la innovación. Creacity cuenta con fondos europeos del Programa de Cooperación Territorial España - Francia - Andorra (POCTEFA) 2014 - 2020.

MÁS DE 60 AÑOS DE TRAYECTORIA COMO CORAL SAN JOSÉ

Coro In Tempore Abesbatza es la nueva marca registrada desde 2016 por la coral San José Abesbatza. El coro, creado en 1955, tiene un amplio currículum plagado de conciertos por toda Navarra y la geografía nacional, así como numerosas grabaciones discográficas. El pasado mes de enero actuó en el Carnegie Hall de New York interpretando junto a otros 15 coros de todo el mundo el 'Réquiem' de Karl Jenkins, invitados por el DCINY (Distinguished Concerts International New York).

El coro está dirigido desde 2002 por el músico, compositor y profesor, Carlos Etxeberria Alonso, actual director del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate. A partir de su incorporación la actividad del coro se ha centrado en la interpretación de obras de compositores actuales escritas para coro y orquesta. Ekko Ensemble es el conjunto instrumental que acompaña al coro adoptando para este concierto el formato de sexteto de cuerda.