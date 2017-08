Finaliza sin incidentes el último encierro de las fiestas de Leganés

19/08/2017 - 12:06

El último encierro de las fiestas de la localidad madrileña de Leganés ha finalizado sin incidentes y no ha habido ningún herido en el recorrido ni en la suelta de reses posterior, según ha informado el Ayuntamiento de Leganés en una comunicado.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Estos encierros se encuentran dentro de las fiestas patronales de Nuestra Señora de Butarque y han estado marcados por la polémica generada al suspenderse los previstos el jueves.

Los encierros del viernes se desarrollaron con normalidad con una duración de 1 minuto y 37 segundos, si bien en la suelta de reses posterior se produjeron dos heridos graves por asta de toro, aunque su vida no corría peligro. También hubo otros cuatro heridos leves por contusiones.

Fue el jueves cuando el delegado gubernativo ha impedido la celebración del encierro al comprobar que las medidas de seguridad no garantizaban la seguridad de los corredores en el recorrido.

Por otro lado, fuentes municipales indicaban que miembros del Gobierno municipal estuvieron comprobando el montado del vallado en la noche de ayer, que aún no estaba finalizado, y la empresa responsable le prometió que estaría listo para la celebración del encierro de este jueves.

No fue así, pues desde el Consistorio aseguran que las taranquelas no estaban preparadas y muchas ni siquiera estaban ancladas. Además, faltaban varias puertas del recorrido y otras no cerraban correctamente. La empresa responsable de la organización de los encierros no ha querido dar su versión sobre lo ocurrido.