Coria del Río modifica normas urbanísticas para solventar problemas de los vecinos del barrio Los Naranjos

19/08/2017 - 13:01

El Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) ha aprobado definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias, a propuesta de la Alcaldía y la Delegación de Ordenación del Territorio, que permite recepcionar toda la zona urbanizada de la barriada de Los Naranjos, solventando reivindicaciones de sus vecinos más de una década después.

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Ayuntamiento de la citada localidad sevillana en un comunicado, la propuesta definitiva divide en dos fases la tercera etapa de la barriada Los Naranjos, que ya estaba urbanizada y habitada desde hace casi una década, pero que impedía su recepción municipal porque el anterior Gobierno les obligaba a esperar a que se construyera la zona, que aún se encuentra llena de jaramagos.

Esta división en dos fases distintas permite la recepción municipal de la parte nueva ya construida, cumpliendo así una necesidad del municipio y, sobre todo, de los vecinos y vecinas de esta zona.

La recepción permitirá ordenar el tráfico, ofrecer servicios comunes y que los vecinos de esta barriada se sientan en igualdad respecto al resto de los corianos.

El alcalde de Coria del Río, Modesto González, y el delegado de Ordenación del Territorio, José Antonio Sánchez, han calificado esta aprobación como "histórica" al "haber dado solución a un proyecto enquistado y paralizado durante una década, tal y como ocurrió con el proyecto de Tinajerías y con Piscinas Coria, heredados de una etapa tenebrosa del gobierno anterior y que sólo el gobierno actual ha sido capaz de resolver", han dicho.

El Plan parcial SAU R/7 fue aprobado el 23 de enero de 2003. El Plan recogía dos etapas de ejecución. La primera, entre la carretera A-8058 y el canal del Río Pudio y, la segunda, entre el canal de Rio Pudio y la calle Capataces. Ahora se establece una nueva fase de ejecución dentro de la etapa dos para diferenciar la zona urbanizada y habitada de la parte pendiente de concluir, para la que se establece una ampliación de plazo de finalización de cuatro años.

Según el alcalde "con estas tres soluciones técnico-políticas dadas a Los Naranjos, Tinajerías y Piscinas, rescatamos a Coria de la etapa urbanística más oscura, donde primaban más los intereses de los constructores por encima de los de los vecinos, que tuvieron que soportar el castigo de que no se terminaran las urbanizaciones o se dejasen a medias los expedientes". "Cada día recibíamos a corianos de estos barrios pidiendo una señal, un contenedor o una farola, no pudiendo darles solución al no haberse recepcionado el barrio", ha concluido.