PSOE destaca que el informe jurídico de Diputación concluye que "no puede tramitarse" la moción de Begíjar

19/08/2017 - 13:28

El PSOE de Jaén ha destacado que el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Jaén concluye que la moción de censura de Begíjar (Jaén) "no puede tramitarse" al constatar que "no se mantienen los requisitos establecidos" en el artículo 197.1 de la Ley de Régimen Electoral (Loreg).

BEGÍJAR (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

Según indica el PSOE en una nota, el informe, que fue solicitado por el Ayuntamiento de Begíjar, ya se encuentra en poder de todos los grupos municipales del Consistorio.

Asimismo, el alcalde de Begíjar, Andrés Gárate, ha afirmado que las conclusiones del informe jurídico de la Diputación eran "claras y contundentes" sobre la invalidez de la moción registrada, ya que, una vez comunicada la expulsión de la concejala Pilar Montes y su situación como no adscrita, habría "insuficiencia sobrevenida del quórum de la mayoría absoluta para la presentación y aprobación de la moción".

El informe recuerda que, por aplicación del último párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 197 de la Loreg, "la mayoría exigida sería de, al menos, siete miembros de los que, de derecho, integran la Corporación" y no los seis que avalaron la moción.

Tras la declaración de no adscrita de la citada concejala, la Mesa de Edad que ha de presidir la sesión en la que se trate la moción de censura "deberá acordar que no puede tramitarse la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 197.1 al constatar que en ese momento no se mantienen los requisitos, reza literalmente el escrito de los servicios jurídicos de la Diputación", apunta el alcalde.

Gárate considera que se trata del "varapalo definitivo" a la moción de censura registrada por el PP "en connivencia con una concejala tránsfuga", una operación de "acoso y derribo" del equipo de Gobierno municipal "que incumple la ley, que no tiene ninguna justificación y que sólo obedece a intereses particulares".

El alcalde ha lamentado que el PP haya situado a Begíjar este verano "en el epicentro nacional del transfuguismo" a través de un acuerdo "oscuro y sospechoso" con una concejala expulsada del PA, un acuerdo que sólo pretende "un reparto de sillones a cualquier precio" y que "no contempla para nada los intereses y las necesidades de los vecinos y vecinas de Begíjar".

"No hay ningún proyecto de futuro para Begíjar, no hay ningún proyecto en común entre el PP y esta concejala tránsfuga, salvo el de echar al PSOE de la Alcaldía. Sólo les une el odio a los socialistas", ha declarado.

Para finalizar, ha declarado que "con el horizonte jurídico despejado", Gárate exige al PP que "recupere la cordura, abandone esta pantomima, pida disculpas y vuelva a su lugar en la oposición, que es donde tiene que estar, trabajando con seriedad por sus vecinos y no montando operaciones que vulneran la ley electoral".

Por su parte, el PP de Jaén había defendido la moción de censura que su grupo municipal en Begíjar había presentado con el apoyo de una concejal del PA contra el alcalde, Andrés Gárate (PSOE), porque según ellos cumplía "los requisitos legales" y "no" había "transfuguismo".