Unos 200 musulmanes y otros ciudadanos se concentran en La Rambla para condenar el ataque

19/08/2017 - 14:28

Unas 200 personas, entre musulmanes residentes en Barcelona y otros vecinos de la ciudad, se han concentrado este sábado a mediodía en La Rambla para condenar el atentado del jueves.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El colectivo musulmán ha empezado concentrándose junto a la fuente de Canaletes, defendiendo que el Islam no apoya el terrorismo, y se le han ido sumando otros vecinos y algunos turistas.

Los concentrados han mostrado pancartas con consignas como 'Islam es paz', 'Soy musulmán y no soy terrorista' y 'Todos estamos con Catalunya', en catalán y castellano, y también han gritado 'Basta ya, no en nuestro nombre' y 'Los musulmanes no somos terroristas', entre otras consignas.

Durante la concentración de los musulmanes se les han ido acercando vecinos con los que han debatido y les han explicado, por ejemplo: "Esta gente mala es la que también mata a nuestras familias en Siria", por lo que se han producido algunos desencuentros pero finalmente también abrazos entre musulmanes y otros ciudadanos.

Algunos de los concentrados, a los que también se han acercado turistas que pasaban por La Rambla, han condenado el ataque terrorista y han pedido que no se asocie a todos los musulmanes con los que han perpetrado los atentados, puesto que "el Islam es paz, no terror", ha dicho uno de ellos.

Una de las musulmanas que estaba la concentración ha dicho que en esta ocasión no esperaban una afluencia masiva, pero que para el lunes se ha convocado otra a la que prevén que acudan representantes de asociaciones musulmanas.