Nuevas catas de vino en el edificio del ascensor de Descalzos la próxima semana

19/08/2017 - 17:36

Nueva semana de catas de vino en el edificio del ascensor de Descalzos el lunes 21, martes 22 y miércoles 23. Las personas asistentes podrán degustar cuatro vinos DO Navarra (un blanco, un rosado y dos tintos), un moscatel y tres tipos de queso de denominación de origen (uno D.O de Roncal y dos de D.O Idiazabal, en sus variedades ahumado y natural), ha explicado en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

Las catas de vino están impartidas por el enólogo Migueltxo Goñi y comenzarán a las 20 horas, con una duración aproximada de 60 minutos. Para el lunes 21 de agosto se ha previsto la cata de un Malón de Echaide chardonnay de 2016 (Bodegas Nuestra Señora del Romero), un Gran Feudo rosado de 2016 (Bodegas Chivite), un Sarría crianza de 2013 (Bodegas Sarría), un Baluarte de 2016 (Bodegas Chivite) y un moscatel de 2015 de Bodegas Chivite.

El martes 22 de agosto la catas de vino estará protagonizadas por un Campanas chardonnay de 2016 (Bodegas Domecq), un rosado Viñedo número 5 de 2016 (Bodegas Sarría), un Malón de Echaide crianza (Bodegas Nuestra Señora del Romero), un Gran Feudo crianza de 2014 (Bodegas Chivite) y un moscatel de 2015 de Bodegas Chivite.

Por último, el miércoles 23 de agosto se catará como blanco un Calendas de 2016 (Bodegas Ochoa), como rosado un Campanas de 2016 (Bodegas Domecq), como tintos un Señorío de Unx de 2016 (Bodegas San Martín de Unx) y un Gran Feudo crianza de 2014 (Bodegas Chivite) y, además, un moscatel de 2015 de Bodegas Chivite.

CATAS DE ACEITE EL 24, 25 Y 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado en la segunda quincena del mes de agosto cuatro catas de aceite de oliva virgen en el edificio de los ascensores de Descalzos. Se celebrarán los días 24, 25 y 31 de agosto y el viernes 1 de septiembre.

Durante las catas de aceite, que durarán en torno a una hora y media, se explicará la forma de elaboración y la clasificación de cada uno de los aceites que hay en el mercado (virgen extra, virgen o aceite de oliva, dando información útil para identificarlos en el momento de compra), además de nociones básicas sobre su conservación.

Al término de la cada cata, se realizará también un maridaje entre algunos productos y tapas con los aceites catados, con la finalidad de armonizar el aceite más adecuado para cada plato y alimento.

Estas sesiones se organizan en colaboración con los trujales de la D.O.P. Aceite de Navarra. Las catas de aceite estarán impartidas por la catadora experta y miembro del Panel Oficial de Aceite del Gobierno de Navarra, Ana Irurita.