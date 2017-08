Un centenar de musulmanes se concentra en Las Ramblas contra del terrorismo

Barcelona, 19 ago (EFE).- Un centenar de musulmanes residentes en Cataluña se ha concentrado hoy frente a la fuente de Canaletas de Las Ramblas de Barcelona para mostrar su rechazo al terrorismo, tras los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), según ha informado a Efe el Centro Cultural Islámico Catalán.

Los manifestantes se han desplazado por el tramo de Las Ramblas donde el pasado jueves tuvo lugar el atropellamiento masivo que ha reivindicado el Estado Islámico (EI) y se han detenido frente a los puntos donde los ciudadanos han colocado velas, flores y mensajes de solidaridad con las víctimas.

El Centro Cultural Islámico Catalán ha convocado esta concentración para mostrar su repulsa al terrorismo y desvincularlo de su religión.

La consigna "No tinc por" ("No tengo miedo"), que la multitud coreó ayer en la plaça de Catalunya, ha sido una de las mas coreadas, junto a lemas como "Soy musulmán, no soy terrorista", "No en mi nombre" y "El islam es paz".

Los concentrados han subrayado su compromiso con la paz y la convivencia entre personas de diferentes creencias y religiones y se han mostrado en contra de la estigmatización del colectivo musulmán.

El portavoz del Centro Islámico Camino de la Paz, Mohammed Iqbal Chaudhry, ha avanzado a Efe que la comunidad musulmana de Cataluña está preparando una nueva concentración para el próximo lunes, "a la que acudirá mucha más gente porque habremos tenido tiempo para coordinarnos mejor".