Los Mossos investigan la vinculación del imán de Ripoll con la célula terrorista

Barcelona, 19 ago (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han registrado el domicilio del imán de Ripoll (Girona), en el marco de su investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), el pasado jueves, para hallar pistas sobre los ataques y determinar si tiene alguna vinculación con la célula terrorista.

Según han informado a Efe fuentes de la lucha antiterrorista, los Mossos registraron anoche la vivienda en Ripoll del imán, Abdelbaki Es Satty, que todavía no ha podido ser localizado, por lo que se investiga también si es el segundo fallecido hallado entre los escombros de la casa de Alcanar (Tarragona) que estalló el miércoles por la noche, cuando la célula preparaba explosivos para un atentado con furgonetas-bomba.

En el marco de su investigación, los Mossos d'Esquadra tratan de determinar si la llegada del imán a Ripoll, hace unos dos años, pudo coincidir con el proceso de radicalización de los miembros de la célula, radicados en su mayoría en esta localidad gerundense, por lo que anoche registraron su vivienda, en el noveno registro practicado en domicilios de sospechosos tras los atentados, según las fuentes.

El imán, que desde junio pasado no iba por la mezquita de Ripoll, había anunciado recientemente a sus allegados que tenía la intención de irse tres meses de vacaciones a Marruecos.

Los agentes tratan de confirmar si el imán es uno de los dos muertos en la explosión de la casa de Alcanar, donde ayer se encontraron entre los escombros restos biológicos de una segunda víctima.

Por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que mantiene la investigación sobre los atentados en secreto, los agentes han buscado en el domicilio del imán desde armas o explosivos hasta documentos y el contenido de agendas, dispositivos móviles y el registro de llamadas de sus teléfonos que puedan tener relación con esta célula terrorista.

Paralelamente, las fuerzas de seguridad siguen buscando al único supuesto integrante de la célula identificado que se da por fugado, Younes Aboyaaqoub, de 22 años y vecino de Ripoll, que se investiga también si es el conductor de la furgoneta que el pasado jueves por la tarde embistió a más de un centenar de personas en la Rambla de Barcelona.

Sobre Aboyaaqoub, de origen marroquí, pesa una orden internacional de búsqueda y detención.

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado hoy que el Gobierno da "totalmente" por desarticulada la célula que ha perpetrado los atentados de Barcelona y Cambrils, si bien el conseller de Interior, Joaquim Forn, ha advertido de que los Mossos d'Esquadra, que son los que lideran la investigación, todavía no la dan por desarticulada.

Horas después, fuentes de ambos departamentos han asegurado a Efe que han mantenido un contacto telefónico en el que han coincidido en que las buenas relaciones entre las dos Administraciones no se han visto afectadas, por lo que han considerado un malentendido, que "no tiene más recorrido".

Las fuentes han precisado que técnicamente la célula está neutralizada para ambos departamentos, aunque insisten en que lógicamente hay que capturar a los que puedan estar huidos, pero ya no tienen capacidad de atentar, sólo de esconderse.

No obstante, ambos coinciden en que, hasta que no se detenga al último integrante de la célula, la investigación sigue abierta y los agentes no cejarán hasta dar con él.

Los Mossos consideran que la célula estaba integrada al menos por doce terroristas, de los que cinco fueron abatidos por la policía catalana en Cambrils; cuatro detenidos; dos fallecidos en la explosión de la casa de Alcanar donde preparaban los explosivos; y otro, Youness Abouyaaqoub, que está huido.

Por el momento, se ha confirmado la identidad de los cinco terroristas abatidos en Cambrils: Moussa Oukabir, de 17 años, Said Aallaa, los hermanos Mohamed y Omar Hychami y El Houssaine Aboyaaqoub, hermano del por ahora fugado Younes Aboyaaqoub.

Los cuatro detenidos son uno de los terroristas que resultó herido en la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona), así como tres jóvenes vecinos de Ripoll: Driss Oukabar (hermano mayor de Moussa), Mohamed Aalla (hermano mayor de Said) y un amigo de Drissa Oukabar, Salh E., según las fuentes.

En Alcanar, donde la célula preparaba las bombas para cometer un gran atentado, los Mossos d'Esquadra han efectuado hoy nuevas detonaciones controladas entre los escombros de la casa del grupo, que disponía de un centenar de bombonas de butano y material utilizado por el Estado Islámico (EI) para preparar sus explosivos, como acetileno y otros específicos.

Según los investigadores, la célula terrorista planeaba una serie de atentados de mayor potencia de los perpetrados en Barcelona y Cambrils, utilizando furgonetas-bomba, aunque tras la explosión tuvieron que cambiar de planes.

La mesa de evaluación de la amenaza terrorista ha decidido hoy mantener el nivel de la alerta terrorista en el punto 4 de una escala del 1 al 5, el mismo que había antes de los atentados del jueves, aunque se reforzarán las medidas de seguridad en zonas turísticas y en infraestructuras.