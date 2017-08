MásJaén.- La Diputación espera trasladar áreas al antiguo edificio de la Cámara "antes de que acabe el año"

20/08/2017 - 10:47

La Diputación de Jaén espera que "antes de que acabe el año" puedan trasladarse varias áreas al antiguo edificio de la Cámara de Comercio en la calle Hurtado, un céntrico inmueble que esta administración adquirió en noviembre de 2015 por 2,7 millones de euros.

JAÉN, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, quien ha explicado que en esa operación se tuvieron en cuenta varios factores, empezando por que los entonces responsables del ente cameral plantearon que "era la solución definitiva" ante su situación crítica, algo que finalmente no fue suficiente.

En segundo lugar, ha apuntado que se trata de un edificio "en muy buenas condiciones y que está cerca de la Diputación y permitiría descolapsar una parte del Palacio Provincial" instalando en él algunos servicios. Para ello, se han venido acometiendo mejoras, entre las que ha destacado "una muy importante que es climatización".

"Se ha demorado más de lo que quisiéramos y yo espero que antes de que acabe el año distintas áreas de la Diputación que están prácticamente definidas se vayan a la calle Hurtado a ese nuevo edificio", ha comentado. De hecho, está previsto que sean las áreas de Empleo, Agricultura y Servicios Municipales las que se trasladen hasta las nuevas dependencias, donde trabajarían en torno a 120 empleados.

Reyes se ha referido, además, a la situación de la Cámara de Comercio de Jaén, en la que se ha constituido la comisión gestora encargada de un nuevo proceso electoral. Ésta fue la recomendación de la comisión provisional de gobierno que se hizo cargo de la entidad después de que el pleno dimitiera en bloque en octubre de 2016 ante la imposibilidad de reflotar el organismo con deudas por valor que ascendían entonces unos tres millones de euros y sus ingresos embargados.

"Hay que esperar a que se produzca ese proceso y veremos si hay nuevo equipo de gobierno de la Cámara, que me huelo y me temo que no va a haber nadie que sea capaz de echarse hacia adelante porque es una verdadera ruina la situación en la que se encuentra", ha afirmado.

A partir de ahí, la Junta, como administración responsable de la tutela, "tendrá que tomar una decisión" que, a su juicio, pasa por que la Cámara de Comercio e Industria de Jaén y su ámbito de influencia "no puede desperdiciar las oportunidades que las cámaras están teniendo a nivel nacional" en la captación de "recursos ajenos a esta provincia y ponerlos a disposición de los empresarios".

"Hay que tomar una decisión, no sé si crear una nueva Cámara o que pueda de manera temporal contar con los servicios de las cámaras de Linares y Andújar los municipios y empresarios que se beneficiaban de la de Jaén, pero creo que la Cámara de Comercio no puede desaparecer porque es un instrumento importante para este territorio", ha considerado Reyes.