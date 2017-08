Elsa González, presidenta de la FAPE: "El avance de la publicidad en los medios es vital y crece a un ritmo muy lento"

20/08/2017 - 11:48

La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, considera que la situación de los periodistas e informadores españoles en los seis primeros meses de este ejercicio 2017 es bastante similar a la de 2016, es decir, que están en una "tónica parecida", en la que el "avance de la publicidad en los medios es vital y crece a un ritmo muy lento".

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo pone de manifiesto Elsa González, en una entrevista concedida a Europa Press. La inversión publicitaria en medios convencionales creció un 2,2 por ciento en el primer trimestre de 2017 (enero-marzo) respecto al mismo periodo del año anterior, mostrando una cifra de 947,5 millones de euros, frente a los 927,3 millones de 2016, según el último informe de InfoAdex.

En este contexto, la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España saca pecho orgullosa de que, en lo que va de año, la prensa ha sacado a la luz casos de corrupción, ha colaborado en el incremento de la transparencia y en la fortaleza de la democracia".

No obstante, Elsa González reconoce que los medios de comunicación en España continúan teniendo algunas dificultades y es que, desde su punto de vista, "uno de los principales problemas del periodismo es la precariedad, que no ha disminuido". "El periodismo no está en crisis, pero el modelo de negocio sí. Y eso genera pérdida de calidad y de independencia", ha avisado.

"La nueva Sociedad de la Información nos ha globalizado. Los problemas son bastante comunes en todo el mundo. En España el periodista 'freelance', que se ha incrementado notablemente, recibe un pago miserablemente. Esa es la gran diferencia", ha explicado la presidenta de la FAPE, en referencia a la situación de España y el resto del mundo.

Respecto a al estado de la libertad de prensa en el mundo, Elsa González opina que la "debilidad" del modelo de negocio periodístico provoca que "el poder político y económico tome posiciones" y subraya que, en el caso de España, "las organizaciones profesionales han tenido que realizar llamadas de atención ante la pérdida de respeto a periodistas".

"En la defensa de la libertad de información tiene que implicarse toda la sociedad, porque es la dueña y la receptora de ese derecho", ha manifestado la presidenta de la FAPE, quien ha afirmado que en algunos países está siendo "un año duro".

Según ha especificado González, "México se ha convertido, algunas semanas, en un cementerio de periodistas", al tiempo que las cárceles de Turquía "encierran a más de ciento cincuenta periodistas en espera de juicio, sin olvidar el recorte de libertades" y, en Venezuela, el Gobierno ha cerrado medios de comunicación, y muchos periodistas han tenido que exiliarse del país.

En este sentido, la presidenta de la FAPE pone el foco en otro punto geográfico de alto riesgo para los informadores de todo el mundo. "Siria es un terreno prohibido para el reportero que quiera seguir con vida", alerta la periodista, al tiempo que reconoce que le ha conmovido el libro de Antonio Pampliega, el periodista madrileño que pasó diez meses secuestrado en Siria por milicianos de la filial local de Al Qaeda (de julio de 2015 a mayo de 2016).

EL RESPETO AL PERIODISMO

De vuelta a España, la presidenta de la FAPE considera que "sería bueno abundar en la transparencia informativa y en la independencia y profesionalidad de los medios públicos". "Algo esencial sería fomentar, desde el poder político, el respeto al Periodismo. Quienes lo ejercen saben que deben cumplir con los principios éticos", ha apostillado.

En materia legislativa relativa a los medios de comunicación españoles, Elsa González ha destacado la necesidad de "eliminar lo que puede afectar al periodismo en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, o revisar el ordenamiento legal y jurídico sobre los denominados 'delitos de opinión' para adecuarlos a los criterios internacionales".

Preguntada sobre qué habría que pedirle al Gobierno para el sector de los medios y para los periodistas, la presidenta de la FAPE ha zanjado: "A todas las formaciones políticas pedimos respeto para el Periodismo, desde el Gobierno hasta el partido más pequeño".

De esta forma, González confía en que el Parlamento español logre reformar la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'--. "La ausencia de una mayoría absoluta puede facilitar su modificación", ha declarado, para después explicar que "la presión de la violencia terrorista ha llevado a los gobiernos de países de occidente a implantar normas que rozan la pérdida de libertades".

RIGOR Y ÉTICA COMO EJES

"El rigor y la ética es el eje del trabajo periodístico, nos proporciona la credibilidad que nos diferencia de las redes sociales. El periodismo vive de su utilidad y su prestigio. Solo nos sostiene la verdad", ha defendido Elsa González.

Así, ha recordado que la FAPE trabaja con la Asociación que agrupa a las facultades de Periodismo, ATIC, para que se potencie la asignatura de ética y el estudio de las resoluciones de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de Periodismo. "Un órgano de autorregulación al que se han adherido los grandes medios, entre ellos Europa Press", ha matizado González.

En relación con los retos que tiene la FAPE por delante en estos momentos, su presidenta detalla que en los últimos años han nacido numerosos colegios profesionales de periodistas en toda España, aupados por las asociaciones de la FAPE.

"Se instó a la creación de colegios, a propuesta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en la asamblea de la Federación que se celebró en Burgos hace once años. Ahora tenemos que encajar la convivencia de ambas organizaciones, colegios y asociaciones, sin perder la unidad", ha matizado.

También, según ha indicado González, es necesario "profesionalizar al máximo" el periodismo. "Hay demasiados licenciados o graduados en paro. La primera pregunta que me formulan en las facultades de Periodismo es qué hacemos para evitar el intrusismo. Esta es una profesión cuyo ejercicio no está regulado, pero se ocupa de algo tan esencial en la democracia como el derecho a recibir una información veraz, y con miles de titulados en paro... exigimos que se contrate a periodistas titulados para ejercer esta función", ha concluido.