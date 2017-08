El PP urge a Puig a "tomar decisiones respecto a Montón" tras la "ineficacia" de Sanitat en el brote de legionela

20/08/2017 - 12:51

El coordinador de Política Social del Partido Popular en las Corts Valencianes, José Juan Zaplana, ha instado este domingo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a "tomar decisiones respecto a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y su equipo, tras la ineficacia y opacidad demostradas en el caso del brote de legionela de Chiva (Valencia)", con seis afectados y un fallecido.

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Zaplana ha avanzado que su grupo presentará una batería de iniciativas para solicitar documentación a la Conselleria. Entre ellas, el acceso al expediente completo sobre el brote de legionela en la urbanización Calicanto, así como copia de las comunicaciones entre Sanitat, el Ayuntamiento, el Departamento de Salud de Manises y la empresa de abastecimiento de agua.

"Estamos ante un caso muy serio, con un fallecimiento incluido que desde la Conselleria no se confirmó hasta 16 días más tarde", ha afirmado, para recordar que hay otras seis personas más contagiadas por este brote. Mientras, "no sabemos dónde está la consellera Montón", ha denunciado, algo que cree que "no es propio de un departamento tan sensible como este que debe velar por la salud de los valencianos".

El 'popular' también ha señalado que "los vecinos se quejan de que a día de hoy siguen sin tener información" y que, por tanto, "la directora general de Sanidad, Ana María García, y la consellera Montón están ocultando su mala gestión". "Deberían dar muchas explicaciones a los vecinos", ha recalcado.

Para Zaplana, "toda esta actuación no hace más que ratificar la forma de actuar de Montón y su equipo en la Conselleria: opacidad, manipulación, falta de transparencia, incapacidad para resolver los problemas reales de los valencianos y mentiras y mala gestión". Y ha añadido: "el equipo de Sanidad está caducado y ha actuado con irresponsabilidad, agravando la alarma".

"SE PODRÍAN HABER EVITADO MALES MAYORES"

El responsable de Política Social ha asegurado así que "si se hubieran tomado las decisiones adecuadas en el momento adecuado, seguramente se podrían haber evitado males mayores; pero, además, se hubiera preservado la seguridad y tranquilidad de los vecinos de Chiva que todavía hoy está en duda".

Ha recordado al respecto que "según informa el propio Ayuntamiento de Chiva, se ha actuado sobre el pozo de Santo Domingo sin determinar si es allí donde estaba el foco que todavía no ha sido localizado".

Zaplana ha insistido en que "una cosa es no querer crear alarma social, y otra ocultar información". "El Ayuntamiento de Chiva, gobernado por Compromís, dice que Sanidad les pidió que no difundieran información", mientras "los propios vecinos afirman que solo se les anunció que se estaban haciendo tareas de mantenimiento". Por ello, considera que "se ha jugado con la salud de los vecinos y se ha actuado con una total irresponsabilidad".

En la misma línea, el portavoz de PP en Chiva, Miguel Mompo, ha incidido en la necesidad de que el alcalde, Emilio Morales, exija a la Conselleria de Sanidad "toda la información" y "actúe de una vez defendiendo la seguridad y los intereses de los vecinos, convocando la Mesa del agua y explicando a todos qué es lo que ha pasado, qué medidas se ha adoptado y si todos ya pueden estar tranquilos". "Si son incapaces de hacer eso, lo mejor que podrían hacer es irse", ha remachado.