TorneoPolo.- El algecireño Víctor Jerez pintará en directo en la final de la Copa de Oro Santa María Polo Club

20/08/2017 - 12:53

El pinto de Algeciras (Cádiz) Víctor Jerez, que además es estibador, pintará en directo en la final de la Copa de Oro Santa María Polo Club de alto hándicap.

SAN ROQUE (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Jerez es conocido como 'el pintor de los deportistas', como así lo denominó 'Tha Knowmads Hub', el colectivo que lo fichó hace dos años cuando pintaba en las fiestas del Afterpolo y que ha conseguido su propósito.

Víctor Jerez ha explicado que fue su afición al cine lo que hizo que hace años comenzase a pintar carteles y eso le llevó hace cinco años al Torneo Internacional de Polo del Santa María Polo Club, concretamente a las fiestas del Afterpolo "con la idea de abrirme nuevos horizontes y así empecé a pintar en directo".

Jerez tomó esta decisión porque "venían personas de todo el mundo y pensé que alguien me vería y me podría abrir otros horizontes. Estuve varios años pintando en vivo, lo cual me gustó mucho. Allí conocí a todos los famosos que venían por las fiestas como Carlos Jean, Bimba Bosé, también pinté a George Clooney en la fiesta de Nesspreso que tuvo mucho éxito".

Fue en una de esas fiestas en el Afterpolo cuando una noche llegó la suerte que Víctor Jerez estaba buscando, ya que fue descubierto por el equipo de 'The Knowmads Hub', una plataforma colaborativa para impulsar a profesionales, que decidió que "me convertiría en el pintor de los deportistas, hace dos años".

"Me puse a trabajar con ellos, crearon mi marca y a raíz de ahí no he parado, llevo dos años intensísimos, pintando a los mejores deportistas en cada sector", señala Víctor Jerez.

De esta forma, el polo no es el único deporte, aunque sí fue el primero, que ha contado con el talento de este artista, que ha pitando a los mejores tenistas en el Mutua Madrid Open, lo que le ha llevado a exponer en el Museo Thyssen, y en el Open de Suiza en Ginebra, al piloto de moto GP Marc Márquez y a Sergio García en Valderrama, entre muchos otros, y siempre en sesiones en directo, además de pintar cuadros por encargo del Real Madrid cuando el equipo ganó la undécima Champions League. Jerez también pintó el año pasado en la semifinal y final de la Copa de Oro Santa María Polo Club del Torneo Internacional de Polo, experiencia que tiene pensado repetir en esta edición en la última jornada.

Los pinceles del artista algecireño han dibujado ya a muchos deportistas pero fueron los polistas los primeros a los que plasmó en sus lienzos. "Fue porque el tema del caballo me gustaba estéticamente y lo decidí a raíz de una noticia que vi en la prensa, que decía que todas las personas más importantes del mundo se congregaban en agosto en el polo y entonces quise probar suerte", ha explicado Jerez.

Ha reconocido que el polo le ha traído buenos momentos, entre los que Jerez destaca la "bonita experiencia" que tuvo el año pasado cuando pintó a los cinco jugadores con diez goles de hándicap que participaron en el torneo. Además, éstos "luego pasaron por la galería y se hicieron fotos conmigo, vinieron los patrones, incluido Víctor Vargas, y estuvimos charlando con su yerno Luis Alfonso de Borbón. Les encanta sobre todo los que hago de estudio, porque tengo varios cuadros aquí así y dicen que son como fotografías".

Ha valorado que su obra "gusta mucho", y sobre todo crea "mucha expectación" cuando realiza la sesión de pintura en directo. "En vivo ha sido algo que nunca se había hecho y me acuerdo sobre todo de la final del año pasado, en la Copa Oro, que se formó alrededor mía la grande", apunta el artista, que destaca que "estoy encantado en el torneo, me tratan como si estuviera en casa".

"Después de cinco años que empezó mi aventura aquí, no me creo que esté en el pabellón principal exponiendo por segundo año, porque me acuerdo cuando venía por aquel entonces y pensaba que esto era intocable, que poder exponer aquí era algo de otro mundo. Se ha cumplido un sueño al estar aquí y con mi marca personal, porque no es que me traten como en casa sino que yo lo siento como si fuera mi casa", ha resaltado.

En cuanto al deporte del polo, Víctor Jerez se confiesa seguidor de David Stirling Pelón. "Si tuviera que decantarme por uno me voy con Pelón, me cayó muy bien el año pasado", ha precisado.