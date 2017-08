La Praza do Obradoiro acogerá en septiembre a más de 200 alfombristas del mundo en un acto por la paz

20/08/2017 - 14:14

La Praza do Obradoiro de Santiago será el escenario el próximo mes de septiembre de una reunión por la paz que contará con la presencia de más de 200 alfombristas de todo el mundo. Esta iniciativa, promovida por Turismo de Galicia y bajo el nombre de 'Alfombras no Camiño de Santiago, arte efémero para a paz no mundo', tendrá lugar del 1 al 3 de septiembre en la capital gallega.

En un comunicado remitido a los medios, la Xunta ha explicado que la cita contará con la presencia de grupos de alfombristas de tres continentes, con países como Italia, México, Japón o Alemania. Se unirán al evento representantes de Asturias, Canarias, Castilla y León y Cataluña.

Completarán el grupo artesanos gallegos de las cuatro provincias, en concreto, de Burela (Lugo), de las localidades pontevedresas de Bueu, Cangas, Marín, Ponteareas y Redondela; de Rianxo (A Coruña) y Ribadavia (Ourense).

Así pues, durante el desarrollo de este encuentro, y una vez realizadas las 20 alfombras que compondrán una concha de vieira, tendrá lugar un acto por la paz al que asistirán diferentes autoridades.

Además, los alfombristas que participan en esta cita realizarán previamente el último tramo del Camino de Santiago como parte de una peregrinación en la que compartirán su experiencia y enviarán un mensaje en favor de la concordia en el mundo.