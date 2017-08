Los ritmos 'ochenteros' de 'Olé Olé' hacen bailar al público asistente en la Feria de la capital

20/08/2017 - 16:46

El grupo 'Olé Olé', todo un símbolo de la música española de los ochenta, cogió en la noche de este viernes el testigo del pregón del cómico almeriense Pepe Céspedes, para hacer bailar a un público entregado hasta cerca de la medianoche en el marco de la Feria de Almería.

ALMERÍA, 20 (EUROPA PRESS)

Según informa el Consistorio almeriense en una nota, 'Olé Olé' ha vuelto a los escenarios con Vicky Larraz, su primera vocalista, como líder de un grupo que sigue haciendo disfrutar a sus seguidores más fieles. En Almería no fue "para menos", y numerosas personas se dieron cita en Las Almadrabillas para bailar y cantar al ritmo de 'Lili Marlén', con la que se abrió el concierto, 'Con sólo una mirada', 'Dame' o 'Caminemos'.

Entre el público, se podía ver a gente de todas las edades, pero, sobre todo, muchas familias que optaban por celebrar juntos el primer sábado de Feria, lejos del bullicio del Recinto Ferial.

Conforme avanzaba la noche, siguieron sonando los grandes éxitos del grupo, integrado, además de por Vicky Larraz, por Gustavo Montesano, Marcelo Montesano y Emilio Estecha. Temas como 'Déjame sola', incluido en el último disco de la formación, publicado este mismo año, 'Voy a mil', 'Me vengaré', 'Bailando sin salir de casa', o 'Soldados del amor'.

El espectáculo fue "creciendo en intensidad" conforme iban sucediéndose las canciones, con un público cada vez más "entregado", que disfrutó de la noche en Las Almadrabillas, arropado por el mar y junto a un imponente e iluminado Cable Inglés.

Olé Olé no quiso acabar su concierto sin "apoyar la decisión" del Ayuntamiento de aplazar los actos oficiales del primer día de la Feria almeriense, entre los que se incluía su actuación, con motivo de los atentados ocurridos en Cataluña el pasado jueves.

El grupo pidió un "olé por Almería, por haber tenido un día de luto, porque la Feria puede esperar, pero el luto no". Vicky Larraz recordó que "estamos en Barcelona hoy, ayer y siempre, y con las víctimas". "Ellos no van a poder con nosotros porque no tenemos miedo", e interpretó como homenaje el tema 'No controles', con el que levantó al público.

Antes de despedirse de Almería, Olé Olé concedió un último bis a los espectadores, que dieron el resto con 'Voy a mil'. Canción con la que se cerró una noche de recuerdos y mucho ritmo para dar el pistoletazo de salida a una intensa Feria.