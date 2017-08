La fiscal Pilar Fernández critica la "falta de compromiso político" de la Xunta contra la violencia de género

20/08/2017 - 18:35

La fiscal especializada en violencia de género Pilar Fernández ha lamentado la "falta de compromiso político" del Gobierno Gallego a respecto de la violencia de género, que en lo que va de año se ha cobrado la vida de tres mujeres y un niño en Galicia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Cadena Ser, Fernández ha denunciado la "precariedad" con la que trabajan "a día de hoy" y ha criticado el hecho de que no se sustituya a los jueces durante sus vacaciones de verano. "No está justificado un recorte como este", ha defendido, al tiempo que ha asegurado que la respuesta que dan a los afectados no es la que querrían dar, sino la que pueden aportar teniendo en cuenta los recursos de los que disponen.

En este sentido, la fiscal ha hecho hincapié en que "se vende mucha medida" pero después los recortes y los recursos con los que trabajan "no son los que deberían tener".

Además, ha insistido en que el juzgado de violencia de género "debería ser específico" y "haberlo en todas las ciudades". Y es que, en su opinión, "si un juzgado lleva varios asuntos", las condiciones de trabajo "no son las adecuadas, aunque haya un juez de refuerzo".

En un ámbito más local, Pilar Fernández ha asegurado que en Santiago no se cuenta con una oficina de atención a las víctimas. "No contamos con esa oficina y la responsabilidad es de la Xunta", ha denunciado.

VIOLENCIA EN LOS JÓVENES

Por otro lado, la fiscal ha confirmado que se está dando una tendencia al alza en las denuncias por acoso entre los jóvenes. "Es una realidad, pero ahora las conocemos, los jóvenes lo hablan y lo comentan. En otras épocas había esta problemática pero nadie lo sabía", ha apostillado.

En esta línea, ha asegurado que "se oyen expresiones que impactan mucho" y ha puesto como ejemplo el adjetivo 'feminazi', una palabra que, a su parecer, crea una confusión con lo que supone igualdad.

Por ello, considera que "se debe explicar esto a los jóvenes" e incidir más en abordar estos asuntos en colegios e institutos, para "evitar" así comportamientos machistas.

CASO ASUNTA

Pilar Fernández, por último, ha opinado sobre la intención de Rosario Porto, condenada por el asesinato de su hija Asunta Basterra, de presentar un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo.

"Yo, como fiscal, decir que nosotros hemos agotado todo lo que teníamos que agotar. Ella tiene todo el derecho a defender su inocencia pero no sé el recorrido que tendrá. Evidentemente, aquí se han cumplimentado todas las garantías y aquí está terminado", ha concluido.