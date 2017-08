El presidente de la mezquita de Ripoll: los terroristas no solían rezar ahí

20/08/2017 - 19:34

Sobre el imán: "Si hubiéramos sabido que estuvo en la cárcel, aquí no pisaba"

RIPOLL (GIRONA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad Islámica Annour de Ripoll, Ali Assid, ha asegurado este domingo que los presuntos terroristas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) iban poco a la mezquita de la localidad, especialmente Younes Abouyaaqoub, en búsqueda y captura.

"Venía muy pocas veces aquí, a la mezquita. Está apuntado y no pagaba nunca las cuotas", ha declarado a los medios señalando el nombre de Abouyaaqoub en la cartelera donde --ha dicho-- anotan los pagos de las cuotas voluntarias de la mezquita.

"Yo no tengo contacto con esa gente, los conozco de vista", ha respondido al preguntársele por su relación con los chicos a los que los Mossos d'Esquadra apuntan como autores materiales del atropello en La Rambla de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils.

Assid ha reivindicado que en la mezquita de Ripoll "no ha habido nunca un movimiento radical ni un mensaje radical" sino que se ha difundido el auténtico Islam, que no tiene nada que ver con el terrorismo, ha añadido.

"La gente que ha hecho esto no tiene nada que ver con el Islam. No saben qué es el Islam de verdad. Si llegan a saber qué es el Islam, seguro que no harían eso", y ha añadido que la religión musulmana no lo permite.

Sobre el imán Abdelbaki El Satty, al que se apunta como cerebro de la célula terrorista, ha relatado que su trabajo en el centro era "normal" y que no dio indicios de radicalidad en ningún momento.

Sin embargo, ha puntualizado que desconocían su actividad fuera de la mezquita: "No podemos controlar a la gente fuera y nunca podemos saber lo que tienen en la cabeza".

Asimismo, ha negado saber si El Satty estuvo en la cárcel en Castellón por tráfico de drogas, concretamente de hachís: "Si hubiéramos sabido que estuvo en la cárcel, aquí no pisaba".

Assid ha asegurado que los ataques del jueves y el viernes son "un gran golpe para el pueblo español y para los musulmanes", y ha condenado los atentados.