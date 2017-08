Millo prioriza capturar a Abouyaaqoub al confirmarse que conducía la furgoneta

21/08/2017 - 10:59

Cree que lo deseable es que nadie "se quisiera autoexcluir" de la manifestación

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha situado este lunes como una "prioridad" la búsqueda de Younes Abouyaaqoub, después de que se haya confirmado que era el conductor de la furgoneta y autor material del atentado de Barcelona.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que Abouyaaqoub formaba parte de una célula terrorista "que ha funcionado pero que, en estos momentos, no tiene capacidad operativa".

Según Millo, ha habido unidad de acción "desde el primer minuto" entre los Mossos d'Esquadra y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los que ha elogiado su eficacia, y ha negado fricciones.

También considera inoportuno pronunciarse sobre si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reaccionaron o no tarde: "El Gobierno tiene un representante permanente en Catalunya, que soy yo. Cuando el delegado español en Catalunya actúa desde el minuto 1, el Gobierno de España está actuando".

Para Millo, el trabajo que llevan a cabo los servicios de seguridad ha permitido, desde que se está en una situación de alerta de 4 sobre 5, detener 80 terroristas en Catalunya y 230 en el resto de España.

Tras advertir de que el riesgo cero no existe, ha asegurado que no hay ocultación de información entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y que "una policía autonómica tiene acceso a la información que tiene otra policía autonómica".

El delegado del Gobierno en Catalunya ha explicado que los Mossos disponen de la información de la Europol a través del Estado, y que en septiembre, cuando está prevista una reunión de la comisión de seguimiento fruto de la Junta de Seguridad, se articule que puedan tenerla de forma directa.

Además de considerar que harán "un flaco favor a la democracia" los que intenten vinculan el atentado con el proceso soberanista, ha llamado a que la manifestación del sábado 26 en Barcelona evidencie la defensa de la libertad y la acción unida de los demócratas ante el terror.

"Lo deseable sería que nadie se quisiera autoexcluir", ha pedido Millo al preguntársele por la posición de la CUP de esperarse a recibir los detalles de la manifestación para decidir si, finalmente, asiste como formación política.

QUIÉN PUEDE SER IMÁN

Aunque considera que ahora no es el momento, ha apuntado que será necesario profundizar, entre las diferentes instituciones y partidos, en una cuestión que ya existe en otros países europeos, cuyos gobiernos intervienen en la decisión de quién puede ser imám o no: "En España, esto no pasa".

Según Millo, las comunidades musulmanas son las que deciden, en base al marco legislativo, a quién contratan como imán, y legislar para que ello fuera competencia del Ejecutivo central tendría connotaciones sobre muchos ámbitos sobre los que sería necesario debatir, como el de la libertad religiosa.

Sobre el imam de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, ha asegurado que actuaba de acuerdo con la comunidad musulmana que operaba en esta zona, y que la información que se disponía de su persona no justificaba su detención o encarcelamiento.