El Museo Patio Herreriano de Valladolid acogerá una exposición fotográfica de Sarah Moon desde el 31 de agosto

21/08/2017 - 11:30

El Museo Patio Herreriano de Valladolid presentará el próximo jueves, 31 de agosto, la exposición 'Now and Then', de la fotógrafa francesa Sarah Moon, que podrá visitarse hasta el 5 de noviembre de forma gratuita.

VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)

Esta exposición es la primera muestra individual que un museo español dedica a esta fotógrafa, que trabaja tanto con imagen fija o en movimiento y dedica la misma atención al encuadre y a la luz, a la secuencia y a la música, según ha informado el Museo en un comunicado recogido por Europa Press.

Sarah Moon comenzó en el mundo de la fotografía con un trabajo de modelo, etapa en la que la fotografiaron profesionales como Helmut Newton, Irving Penn o Guy Bourdin, lo que le permitió conocer de primera mano las relaciones entre la fotografía y la capacidad de la imagen para expresar ideas estéticas.

Desde principios de los años 70, Moon se dedica a la fotogragía comercial y a la investigación de este género mediante el trabajo con objetos, luces, seres vivos o el mundo de los sueños, entre otras cosas, y a través de fotografías en las que lo raro y lo inusual "enfrentan" la realidad ordinaria.