Dos agentes auxilian a un anciano tras una aparatosa caída: "Me salvaron la vida"

21/08/2017 - 12:30

Dos agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Fuencarral-El Pardo le salvaron la vida a un anciano la madrugada del pasado jueves tras sufrir una aparatosa caída que le causó diversas lesiones y de la que, sin su auxilio, podría haber perdido la vida.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"El otro día nací. Estos dos policías, B. y N. , me salvaron la vida". Son palabras de Fernando Moreno, un anciano de 81 años que está enormemente agradecido por la ejemplar actitud de los agentes.

Volvía a su casa de madrugada, sobre la una y veinte, cargado con dos grandes bolsas de comida. Horas antes había estado disfrutando del partido de la Supercopa que enfrentó al Real Madrid y al Barcelona.

Caminaba por la calle del Valle de Pinares Llanos, en el distrito Fuencarral-El Pardo, cuando el peso de las bolsas provocó que se cayera hacia delante golpeándose fuertemente la cara contra el bordillo.

Por causa del golpe perdió las gafas sin lograr ver cómo podía recuperarlas al estar la zona poco iluminada. Sin fuerzas, quedó tendido en el suelo boca abajo.

Dos agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de este distrito se encontraban patrullando por la zona cuando observaron que había un cuerpo desplomado en el suelo. Al llegar se encontraron con el hombre lesionado y sangrando, procediendo a llamar a los servicios de emergencias de la capital.

Al lugar, se trasladaron dos dotaciones del Samur, cuyos efectivos practicaron al hombre varios electro gramas para comprobar su estado de salud.

Entratanto, los agentes esperaron junto a las ambulancias para verificar que el hombre se encontraba bien. Tras las pruebas, se le trasladó al Hospital de La Princesa, donde se le realizaron otras tantas pruebas hasta que finalmente fue dado de alta en la mañana del jueves.

El anciano ha querido elogiar el comportamiento de estos agentes, Bruno y Noelia, por su ejemplar actitud. "Si no es por ellos, hoy no estaría vivo. También quiero agradecer la labor del equipo del Samur que me atendió, ha dicho.