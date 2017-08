Feriantes estiman una afluencia "bastante más floja" a atracciones que en 2016

21/08/2017 - 12:39

Los responsables de las atracciones en el recinto ferial del Cortijo de Torres de Málaga han estimado una afluencia "bastante más floja" de público respecto al año anterior, sin detallar si la facturación ha oscilado en comparación con campañas anteriores ya que "no comunican lo que han vendido".

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga, Juan Ramírez, ha achacado este descenso a "la psicosis y el miedo al terrorismo", agregando que "desde el jueves para acá" la asistencia "ha aflojado mucho", coincidiendo con los atentados en Cataluña.

Así, ha comentado que la caseta de los feriantes "ha estado mejor que otros años" ya que "hemos unificado dos en una" y "al haber más espacio parece que ha habido más ambiente". No obstante, ha agregado que en la Asociación de los Feriantes "pasamos la caseta a un particular, no queremos tener gastos ninguno, que controla todas las ventas y hace los gastos de su bolsillo".

Por último, ha apuntado que el 90 por ciento de los empresarios feriantes "son los mismos de siempre". "Hay gente que no puede venir, que deja el sitio porque no han vendido bien en años anteriores, pero en un 90 por ciento son los mismos", ha concluido.