Cifuentes no tiene previsto ir a la manifestación del sábado en Barcelona porque no ha recibido invitación

21/08/2017 - 13:26

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho este lunes que no tiene previsto acudir a la manifestación contra el terrorismo que tendrá lugar este sábado en Barcelona porque no ha recibido "ninguna invitación o indicación para asistir" por parte de las dos administraciones convocantes, la Generalitat y el Ayuntamiento.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos, al tiempo que ha apuntado que, si la recibiera, "no tendría inconveniente en asistir".

No obstante, ha destacado que "estar en contra del terrorismo no es solamente el poder acudir a una manifestación concreta sino sobre todo el estar siempre, de manera indudable, al lado de las víctimas y en contra del terrorismo".

Además, ha señalado que ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después del atentado y de transmitirle "el cariño y el apoyo de todos los madrileños", así como que ha llamado "en varias ocasiones" a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aunque no ha podido hablar con ella. No obstante, también le ha transmitido "el pésame y el apoyo a través de telegrama".

Asimismo, las administraciones madrileñas han estado desde los atentados de Barcelona y Cambrils de luto oficial y el pasado viernes hubo una concentración frente a la Real Casa de Correos y un minuto de silencio como señal de repulsa en todos los centros oficiales, ha recordado la presidenta de la Comunidad.

Por otro lado, a una pregunta sobre la seguridad de Madrid, ha dicho que no le corresponde hablar de este tema, que es competencia de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, pero ha manifestado su confianza en el trabajo que desarrollan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "específicamente en la Comunidad de Madrid".

Según Cifuentes, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil "han venido realizando su trabajo de una manera muy profesional y muy satisfactoria, lo cual ha permitido que en los últimos años se hayan podido evitar un gran número de atentados y de incidentes".

Por ello, ha dicho que los ciudadanos tienen que estar tranquilos y que los Ayuntamientos "lo que deben hacer es poner en marcha todas las recomendaciones que en materia de seguridad les ha hecho llegar el Ministerio del Interior", al tiempo que ha añadido que está convencida de que el Ayuntamiento de Madrid lo hará.

No obstante, ha agregado que los ciudadanos deben saber que "el riesgo cero no existe", que "la amenaza yihadista es algo que está ahí" y que "los últimos atentados, no solamente el de Barcelona, han demostrado que no se puede evitar todo", pero ha insistido en la necesidad de "no vivir con miedo".