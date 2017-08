La Feria de Toledo concluye "sin incidentes" y bajo "total normalidad", según el Ayuntamiento

21/08/2017 - 13:46

La concejal de Festejos del Ayuntamiento de Toledo, Maite Puig, ha asegurado que este año la Feria de agosto se ha celebrado sin ningún incidente y se ha desarrollado con "total normalidad", exceptuando el traspaso del concierto de Góspel del jueves al domingo, 20 de agosto, a causa del "terrible suceso" ocurrido en Barcelona.

TOLEDO, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado la edil, durante una rueda de prensa sobre el balance de la Feria 2017 de Toledo, donde ha asegurado que "todos los espectáculos han gozado de gran afluencia de público".

En este sentido, Puig ha destacado el espectáculo infantil Zascanduri que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento el viernes, 18 de agosto, ya que acudieron alrededor de 2000 personas.

Igualmente, ha indicado que en general todas las sillas --un total de 750 por espectáculo-- han estado completas en todos los espectáculos que se han celebrado en la plaza del Ayuntamiento, tanto en el concierto de la banda sinfónica Ciudad de Toledo como en los actos religiosos.

En el recinto ferial de la Peraleda, el Día del Niño, según la edil, también se desarrolló con "total normalidad", así como la orquesta del viernes, 18 de agosto, y el concierto de 'Ke Buena' del sábado, 19 de agosto.

SE REPARTIERON 1.500 VASOS DE LIMONADA

La Vega acogió el Mercado Medieval desde el 11 de agosto hasta el 15 de agosto y tuvo una "gran afluencia de público", según Puig, quién además ha destacado el concierto del 14 de agosto de El pecho de Andy, Cómplices y Nacha Pop, que también fue el día de la inauguración oficial de la Feria, donde se repartieron 1500 vasos de limonada.

Respecto al público que asistió a ver todo el recorrido y el desfile, Puig ha asegurado que todas las personas que participaron en el mismo han coincido en que este año se ha notado "un poquito más" la afluencia de gente.

Concretamente, ha destacado el pasacalles de animales que "gustó bastante porque interactuaba mucho con el público y porque el tamaño que tenían los animales era muy atractivo".

Acerca del espectáculo de fuegos artificiales --que contó con 247 kilogramos de pólvora-- que tuvo lugar la Peraleda este domingo, 20 de agosto, la edil ha señalado que hubo "más gente que en años anteriores".

A preguntas de los medios sobre la evolución del proyecto ferial de Safont, Puig ha explicado que continúan en la redacción de dicho proyecto y que están esperando "esos trámites".

"NO HA HABIDO NINGUNA ACTIVIDAD DE PAGO"

Preguntada también por la queja de los feriantes acerca de que el Mercado Medieval hace que acuda menos gente al recinto ferial, Puig ha asegurado que es el año en el que menos ha coincidido los feriantes con este mercado, debido a que éste comenzó el día 11 y acabó el día 15, y la Feria empezaba el día 14.

"Yo creo que las fiestas al final se organizan para todos los toledanos en diferentes espacios y por parte del Ayuntamiento intentamos potenciar el recinto ferial y trasladar alguna de las actividades allí para que el toledano también se anime a bajar a este recinto", ha subrayado la edil.

Por último, preguntada por si la Feria está compensada con el Corpus, Puig ha respondido que "la fiesta grande de los toledanos es el Corpus y que lógicamente para agosto hay menos presupuesto".

No obstante, ha asegurado que no dejan de tener una actividad "muy movida" a lo largo de todo el año, y ha concretado que hay que tener en cuenta que en la Feria de agosto "no ha habido ninguna actividad de pago, todo ha sido gratuito".