El Festival Internacional de Cine Rural y Medioambiental vuelve a la comarca cacereña de Sierra de Gata

Se proyectarán películas en el río de Villasbuenas de Gata y se establece un concurso de cortos que se verán en varias localidades

El Festival Internacional de Cine Rural y Medioamiental 'Gateando' celebra su segunda edición, del 24 al 26 de agosto, en la comarca cacereña de Sierra de Gata con numerosas novedades, como un concurso oficial de cortos, talleres de maquillaje y las proyecciones de largometrajes que tendrán lugar en la pista del pinar del río de Villasbuenas de Gata, donde se podrán ver tres películas de forma gratuita y al aire libre, a partir de las 22,00 horas.

Se trata de una iniciativa que echó a andar el año pasado con el objetivo de acercar el séptimo arte a los núcleos rurales y más concretamente a la comarca de Sierra de Gata y mostrar a través del cine, todos los aspectos de la defensa, conservación y conocimiento del medio ambiente. Está organizado por la asociación cultural A Deshoras en colaboración con la productora Zagal Audiovisual.

Así, durante tres días, la comarca serragatina se llenará de iniciativas relacionadas con el cine rural y medioambiental como la sección oficial de proyección de cortos, la sección de películas fuera de concurso, la muestra de largometrajes, la sección de cine y gastronomía y otras actividades paralelas.

Toda la programación se ha presentado este lunes en Cáceres con la presencia del director de la Filmoteca de Extremadura, David Garrido, el director del festival, Sergio Cordero, el responsable de contenidos, Antonio Gil Aparicio, la teniente de alcalde de Villasbuenas de Gata, Fani González y el concejal de Hernán Pérez, Pablo Iglesias.

Los nueve cortometrajes que han sido seleccionados para el concurso se podrán ver todas las mañanas, a las 12,00 horas, en el centro de interpretación de Hernán Pérez, y las casas de cultura de Hoyos y Villamiel, así como por las tardes, a las 20,00 horas, en Valverde del Fresno. Los espectadores con sus votos otorgarán el 'Premio del público' al más votado que se sumará al premio 'Mejor Cortometraje' que elegirá el jurado del festival.

Los cortometrajes seleccionados son, según ha explicado Gil Aparicio, Planeta Azúcar, Palabras de Caramelo, Eco de Invierno, Ejercicio 2: Ficción, Leica Story, Tarde de Pesca, El Pozo, Down to the Wire y Extraños en la carretera. Fuera de la sección oficial se proyectará también el corto titulado 'Venidos del Cielo' cuyo director, Carlos Pérez, presentará la película.

Otra de las novedades de esta edición es el primer ciclo de Cine y Gastronomía, con la proyección del documental titulado 'The perfect protein' que estará aderezada de una degustación de los mejores productos naturales de la Sierra de Gata. Será el sábado, día 26, a las 13,30 horas en el centro de interpretación de Hernán Pérez.

Entre las actividades paralelas se han organizado dos talleres dirigidos a personas interesadas en conocer las técnicas que se emplean en el cine y la televisión. Los talleres, denominados ' Cine en la naturaleza' y 'Maquillaje y caracterización Fx', serán impartidos por especialistas del séptimo arte y se desarrollarán el Villasbuenas de Gata y en Hernán Pérez, respectivamente.

Cada jornada terminará con la proyección de un largometraje, fuera de concurso, en la pista de aparcamientos del río de Villasbuenas de Gata donde se podrán ver tres películas: 'Hermanos del viento' (día 24), 'La Tortuga roja' (día 25) y 'Rams' el sábado día 26. Antes de la proyección de esta última se celebrará el acto de clausura con la entrega de premios a los cortos, que consiste en una estatuilla con el logo del festival que ha sido diseñada por el artista César Dávid.

ELEMENTO DINAMIZADOR

En la presentación de Gateando, el director de la Filmoteca ha recalcado que este festival es también un "elemento dinamizador" de esta zona y un escaparate para difundir las producciones extremeñas aunando cine y naturaleza.

Por su parte, el director de contenidos, Antonio Gil Aparicio, ha resaltado el entorno de las proyecciones en Villasbuenas de Gata porque "parece una película en cuatro dimensiones ya que se pueden sentir los árboles mientras se ven".

La teniente de alcalde de Villasbuenas de Gata, Fani González, ha valorado este certamen que tuvo "muy buena acogida" en su primera edición y ha recordado que el cine es un arte "olvidado" en las zonas rurales a las que la cultura suele llegar en forma de música o teatro. Por ello espera que el certamen, el único que se celebra bajo esta temática, tenga continuidad y se convierta en un "referente de la defensa del medio ambiente".