La Guardia Civil ha examinado más de 300 eventos cántabros en los que se ha usado pirotecnia

21/08/2017 - 14:14

La Guardia Civil de Cantabria ha examinado, en lo que va de año, más de 300 eventos en los que se han utilizado artificios pirotécnicos, la mayoría de ellos durante el verano y con motivo de la celebración de fiestas locales, recreaciones históricas o actos sociales de relevancia.

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

Estas inspecciones han sido llevadas a cabo en el marco de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Benemérita, especialistas que apuntan que irregularidades relacionadas con el montaje, manipulación o uso por personal no experto son las que pueden acarrear daños personales más graves.

Otras incidencias registradas tienen que ver con la falta de medidas de seguridad "adecuadas" o el uso de productos caducados. Y es que tanto las primeras como los requisitos para usar los artificios pirotécnicos se basan principalmente en la "categoría" del producto y el "contenido neto" de explosivo a utilizar.

De esta forma, recuerda el Instituto Armado, los artificios pirotécnicos pueden venir etiquetados con las referencias F1 (muy baja peligrosidad y uso permitido para mayores de 12 años), F2 (baja peligrosidad y uso para mayores de 16 años), F3 (media peligrosidad y uso para mayores de 18 años) y F4 (alta peligrosidad uso para expertos acreditados).

En relación con la carga explosiva, en aquellos espectáculos pirotécnicos en los que se utilicen cantidades superiores a los 10 kilos sólo podrán manipularlos expertos debidamente acreditados pertenecientes a talleres de preparación y montaje de estos productos.

Además hasta 50 kilos de materia explosiva es necesaria la notificación previa a la Delegación del Gobierno y cumplir una serie de requisitos de seguridad ciudadana (distancias a público o propiedades, trayectoria de los artefactos, seguros de responsabilidad civil, etc). Si el evento supera los 50 kilos de contenido explosivo, la entidad organizadora también deberá presentar un Plan de Seguridad y los que superen los 100 kilos igualmente precisan un Plan de Emergencia.

RECOMENDACIONES

Para evitar accidentes o riesgos en espectáculos en los que no intervengan expertos, la Guardia Civil hace varias recomendaciones, como rechazar y denunciar aquellos artificios pirotécnicos para los cuales no se cuente con la debida autorización para su tenencia, manipulación o uso; almacenar la materia explosiva en lugar seguro fuera del alcance de cualquier persona; respetar las instrucciones de uso de cada producto, así como distancias de seguridad, viento reinante, ángulo de inclinación de tiro, lugar y dirección del lanzamiento.

En su manipulación y uso, se aconseja no fumar o utilizar artefacto capaz de hacer fuego o desprender chispas; evitar la cercanía de fuentes de calor como generadores eléctricos, compresores, vehículos, etc; o no ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas o estupefacientes.

También se recomienda situar en la zona de lanzamiento un equipo básico de extinción de incendios, que la iluminación para el desembalaje y montaje de los artículos sea preferentemente la solar. Y si fuera necesaria iluminación artificial, están prohibidos los sistemas que emplean llama desnuda.

Para cualquier consulta o duda, los interesados pueden ponerse en contacto con las Intervenciones de Armas y Explosivos que la Guardia Civil tiene en Cantabria (en los cuarteles de Santander, Torrelavega, Reinosa, San Vicente, Santoña y Laredo).