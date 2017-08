Sanidad abre expediente a la UTE Aguas de Chiva tras detectarse falta de cloración en la red de abastecimiento

21/08/2017 - 14:43

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha informado este lunes de la apertura de un expediente informativo para depurar posibles responsabilidades a la empresa de gestión de aguas UTE Aguas de Chiva "ante los resultados de los análisis practicados el 4 de agosto en los que se advirtió de la falta de cloración del agua en distintos puntos de la red de abastecimiento de agua de Calicanto".

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el departamento que dirige Carmen Montón ha insistido en que ha actuado "en todo momento de acuerdo a los protocolos establecidos por la Dirección General de Salud Pública respecto a los casos de legionelosis, tanto en las medidas sanitarias como epidemiológicas adoptadas".

Además, en relación con la identificación de la fuente del brote de legionelosis en Calicanto, ha explicado que "no existe ninguna duda" de que la única relación entre todos los casos identificados hasta el momento en relación con el brote es el agua de la red de abastecimiento para consumo humano del área donde reside la población afectada de Calicanto, suministro de agua que está bajo la gestión de la UTE Aguas de Chiva.

Esto se explica porque, "en primer lugar, la legionela es una bacteria que vive y prolifera exclusivamente en el agua (y no se contagia de persona a persona, sino a través de agua vaporizada)", en segundo lugar "no existen otras fuentes de exposición ambientales (como torres de refrigeración, obras públicas, fuentes ornamentales) comunes en el entorno de los casos contagiados" y, por último, desde que se ha procedido a tomar las medidas sanitarias sobre el agua de consumo humano recomendadas (en particular la hipercloración del agua) no se han descrito nuevos casos".

Esta hipercloración debe mantenerse y vigilarse muy estrictamente desde el ámbito municipal "en todo momento y en toda la extensión de la red, para asegurarse de su efectividad", ha recalcado Sanidad.

Las medidas sanitarias que deben adoptarse en estos casos son claras y son las que la Conselleria de Sanidad asegura que trasladó al Ayuntamiento de Chiva el pasado 3 de agosto. La ejecución de estas medidas depende técnicamente de la UTE Aguas de Chiva, bajo el control del Ayuntamiento, y la supervisión desde la dirección general de Salud Pública.

El 4 de agosto en los controles se advirtió de la falta de cloración del agua en distintos puntos de la red de abastecimiento de agua de Calicanto cuando un día antes la Conselleria, a través del centro de salud pública de Manises, había dado instrucciones al Ayuntamiento para hiperclorar el agua de la localidad, entre otras medidas.

El último caso declarado relacionado con el brote de legionelosis de Calicanto es del 11 de agosto. Desde entonces no ha habido nuevos casos. El total de afectados por el brote es de siete casos.

LOS VECINOS PIDEN MÁS INFORMACIÓN

Por su parte, desde la Asociación de Propietarios de Cumbres de Calicanto han lamentado que "la información no sea un poco más clara y exhaustiva". Su vicepresidente, Salvador Gómez, ha asegurado en declaraciones a Europa Press Televisión, que "es una buena noticia que el foco no esté en el pozo" aunque esto "levanta la duda de dónde está y por qué ha ocurrido".

En este sentido, ha recordado a los vecinos que toda la información de la que disponen se puede encontrar en la página web y en las diferentes redes sociales de la asociación.

"Vamos a esperar a que las autoridades faciliten toda la información de manera adecuada y, si no es así, vamos a exigir actuaciones más claras sobre este asunto", ha apostillado Gómez.