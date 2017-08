García, precandidata a Secretaría de PSOE, aboga por sumar iniciativas y "hacer de esta renovación la de todos"

21/08/2017 - 14:44

Soraya García, precandidata a la Secretaría General de los socialistas malagueños, ha presentado este lunes el documento elaborado en el que expone "desde el conocimiento de nuestra organización, el modelo de partido que queremos para el PSOE en la provincia", apostando por "sumar las iniciativas" de todos y "hacer de esta renovación de todos".

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

Ha explicado que se trata de un modelo "que nace de la experiencia de quienes hemos vivido el partido intensamente, tanto en sus fortalezas como en sus carencias, y de la voluntad de que esa experiencia se traduzca en un cambio para mejor, de nuestra organización provincial".

Además, a través de un mensaje en la red social Facebook, ha precisado que se trata de un documento "abierto" en el que seguirán sumando iniciativas que "nos trasladen los compañeros para mejorarlo y hacer de esta renovación la de todos".

García, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que "el objetivo del documento es el mismo que el que tengo desde el momento que decido dar el paso para la precandidatura a la Secretaría General del partido en la provincia", que es, ha continuado, "tener la oportunidad de renovar el partido de una mayoría, pero reforzándola".

Asimismo, ha incidido en que este documento "nace del conocimiento que tenemos de las necesidades y de las cosas que hay que mejorar y que hemos ido percibiendo en los últimos años", pero que está abierto "a todas las aportaciones de compañeros, para que lo mejoren y hagan de este proyecto renovador uno hecho por todos".

En Facebook, García ha recordado que el PSOE ha sido para ella "una escuela de política y de ciudadanía", además de que le ha dado "la extraordinaria oportunidad" de gobernar una institución democrática como es el Ayuntamiento de Benaoján.

"Es al frente de una responsabilidad como la Alcaldía donde una comprende que sólo liderando se aprende a liderar", ha continuado, agregando que "también se aprende que antes de dirigir hay que comprender, porque no se puede liderar lo que no se comprende".

A su juicio, quien aspira a liderar un proyecto "tiene la obligación de conocer las necesidades de la sociedad y del partido", incidiendo en que el PSOE "es un instrumento político al servicio del ideal del socialismo, pero nuestro partido es más que un instrumento, somos también una comunidad de personas y de afectos, una red de solidaridad y apoyo en una batalla desigual contra la injusticia".

"Si me presento a liderar el PSOE de nuestra provincia lo hago para cuidar, proteger y fortalecer a ese colectivo humano, que bien organizado es la mejor palanca de cambio social que ha tenido nuestro país en toda su historia", ha sostenido.

Para Soraya García, "se aprende a liderar liderando, y nuestra organización provincial necesita que la dirija alguien que no pida permiso a instancias superiores para presentarse, sino que asuma la iniciativa contando con el apoyo de sus iguales, es decir, de todos los afiliados y afiliadas de nuestra provincia", por lo que, "si quiero ser la secretaria general de todos, no puedo ser la candidata de nadie".

En este sentido, ha afirmado que se presenta a la Secretaría General del PSOE de Málaga, bajo el lema 'Recuperar Málaga', "no para ser el eco de Sevilla o Madrid en nuestra provincia, sino para representar la voz de los socialistas malagueños ante los órganos regionales y federales", mostrándose convencida de que el PSOE de Málaga, "desde su autenticidad, tiene mucho que aportar al socialismo andaluz y al socialismo español".

Por ello, ha pedido el apoyo "si queréis elegir a alguien que aporte experiencia institucional y orgánica, que quiera cuidar del partido, porque no hay proyecto político y social si no hay un partido bien organizado que lo impulse; y también si queréis elegir a alguien que represente vuestras ideas y opiniones, vuestra experiencia de las cosas que nos ocurren en nuestros pueblos o nuestros barrios, ante las instancias superiores del partido". "En el PSOE se aprende que para liderar no hay que pedir permiso a los de arriba, sino apoyo a tus iguales", ha concluido.

DOCUMENTO

En el documento se incide en que el PSOE de Málaga "necesita abrir una nueva etapa en la que, además de reivindicar con legítimo orgullo los logros conseguidos", también "seamos capaces de poner en marcha un proyecto político y organizativo del socialismo malagueño más fuerte, más eficaz e ilusionante, que nos permita gobernar en el mayor número de municipios y construir una sociedad más justa, equitativa, sostenible y solidaria".

El proyecto de Soraya García y el equipo, se señala en el documento, "quiere traer ese nuevo aire de renovación, apertura y transparencia a la dirección del PSOE de Málaga".

Así, para la "nueva etapa" del PSOE para Málaga aboga por "renovar" el partido, "promover el talento y la formación continuada de militantes" y "dar protagonismo a los afiliados".

De igual modo, otro de los apartados del documento se centra en poner "el Provincial al servicio de las Agrupaciones", apostando, para ello, por crear una asesoría jurídica al servicio de las consultas de las Ejecutivas locales y portavoces en la oposición; desarrollar una Intranet dentro de la web del PSOE para interconectar las agrupaciones; crear un repositorio de mociones y propuestas para compartir buenas prácticas de iniciativas de éxito; y crear la Escuela Provincial de Formación 'María Zambrano' con cursos presenciales y online centrados, especialmente, en "ideas y principios fundamentales socialistas, feminismo e igualdad y gestión política".

También en el documento se hace hincapié en promover la participación y la democracia a través de diferentes iniciativas y campañas, según se apunta.

Recuperar Málaga capital, "una prioridad"; el "objetivo estratégico de la Diputación"; consolidar los gobiernos de la Costa, y reforzar el interior son otras de los puntos que recoge el documento, en el que también se incide en la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que "todos los miembros de esta ejecutiva provincial tendrán que rendir cuentas de su gestión cada seis meses ante el Comité Provincial".

Los tiempos para conocer al próximo líder del PSOE malagueño se definirán en la Ejecutiva provincial prevista el día 2 de septiembre, cuando se iniciará un proceso de primarias que desembocará en el congreso del PSOE de Málaga.

Para poder formalizar sus candidaturas, los aspirantes deben presentar unos 1.300 avales, el 20 por ciento de la militancia en la provincia, que ronda los 6.400 afiliados. En ese momento serán proclamados oficialmente candidatos a la Secretaría General del PSOE de Málaga.