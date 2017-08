Mossos no descartan que el huido Abouyaaqoub haya cruzado alguna frontera

Barcelona, 21 ago (EFE).- Los Mossos d'Esquadra no descartan que Younes Abouyaaqoub, el terrorista que perpetró el atropello masivo en las Ramblas de Barcelona, haya podido cruzar "alguna frontera" en dirección a otros países, aunque por el momento no existe "ninguna evidencia" que así lo apunte.

En rueda de prensa, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha llamado a la colaboración ciudadana para tratar de localizar al terrorista, cuya búsqueda ha dicho que es una "prioridad", sin descartar que haya podido huir a otro país.

"Pensamos que no es fácil, pero no podemos afirmar que no haya pasado alguna frontera", ha aseverado el mayor de los Mossos, que gracias a imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos han logrado reconstruir los pasos de Abouyaaquob en los instantes posteriores a perpetrar el atropello masivo de las Ramblas con una furgoneta.

Según ha detallado Trapero, el conductor de la furgoneta causante de los atropellos escapó de las Ramblas a través del mercado de la Boqueria y, caminando, llegó a la zona universitaria de Barcelona, donde apuñaló al joven de Vilafranca del Penedès (Barcelona) Pau Pérez, para robarle el coche, cuando la víctima la estaba estacionando.

Tras colocar al joven en el asiento trasero del turismo, Abouyaaqoub siguió su huida al volante del vehículo, con el que se saltó un control policial de la Diagonal -lo que dejó herida a una mossos d'esquadra- y que después dejó aparcado en una calle de Sant Just Desvern (Barcelona).

Según la información facilitada por los Mossos, Younes Abouyaaqoub, que mide 1,80, tiene el pelo oscuro y corto y podría llevar barba de días, es considerado una persona peligrosa, dado que es posible que vaya armado.

Los Mossos han hecho un llamamiento para que los ciudadanos les hagan llegar cualquier información relacionada con el terrorista huido, tanto de su situación actual como de sus movimientos previos a los atentados.