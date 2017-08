Una exposición muestra en la Casa de la Juventud el día a día de los refugiados en Tesalónica (Grecia)

21/08/2017 - 15:17

'Historias silenciadas. Una visión cercana a la situación actual de las personas refugiadas en Tesalónica (Grecia)' es el título de la exposición fotográfica que acoge la Casa de la Juventud hasta el próximo 3 de septiembre.

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

Se trata del trabajo fotográfico realizado por Miryam Ayerra durante tres meses de este año en los que se estuvo en la zona como voluntaria.

El objetivo de la exposición es, por una parte, "mostrar una realidad desconocida, a pesar de la presencia del problema en los medios de comunicación"; y, por otra, dar la oportunidad a quienes quieran participar como persona voluntaria y/o colaborar económicamente con los grupos y organizaciones que siguen trabajando día a día en Grecia.

Grupos como FoodKIND, Get Shit Done, The Truck Shop, DocMobile, Soul Food Kitchen, IHA, Help Refugees o Advocates Abroad son algunas de las entidades que aparecen en esta exposición.

Para dar a conocer esa realidad, la muestra recoge entrevistas, opiniones y comentarios de personas refugiadas y voluntarias, paneles informativos y fotografías de cómo es el día a día allí. "En la exposición no hay ni cifras ni números, habituales en las crónicas e informaciones sobre la problemática de los refugiados. Únicamente se quiere dar voz a todas aquellas personas que están viviendo esas historias y, de paso, remover conciencias para luchar contra la vulneración de los derechos humanos", explica en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.

Miryam Ayerra llegó a Tesalónica el 19 de marzo, sabiendo qué ocurría en la zona por lo que contaban las noticias. Bastaron tres meses para descubrir la verdadera realidad que lo que pasa no solo en Europa, sino en todos aquellos lugares que forman parte de la ruta que deben seguir las personas refugiadas e inmigrantes para escapar de situaciones de hambre, terror y desesperanza.

La exposición se puede visitar en la Casa de la Juventud durante las dos próximas semanas, del lunes 21 de agosto al domingo 3 de septiembre, de lunes a viernes de 18 a 20.30 horas.