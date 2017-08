Sindicatos piden aumentar, con dos celadores, la seguridad en el traslado de enfermos tras el suceso de Valme

21/08/2017 - 15:54

Se ha celebrado concentración en las puertas del centro hospitalario

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos Satse, UGT y CCOO han pedido a la Consejería de Salud que se incrementen las medidas de seguridad en el traslado de pacientes dependientes hasta que se determinen las causas del accidente que ha costado la vida a una mujer en el hospital de Valme, proponiendo, por ejemplo, que pacientes desplazados desde quirófanos o UCI sean trasladados por dos celadores.

Estos sindicatos se han reunido este lunes con la dirección gerencia del hospital de Valme en Sevilla, tras el fallecimiento de una mujer este domingo en un ascensor del hospital. Asimismo, se ha celebrado una concentración en las puertas del centro hospitalario.

En la reunión, según los sindicatos, la dirección económico-administrativa ha trasladado la información sobre el mantenimiento del ascensor, cuya última revisión se había pasado el 12 de agosto y que además contaba con la inspección reglamentaria del Organismo de Control Acreditado.

Asimismo, la dirección ha explicado que no existen constancia de quejas en los últimos días sobre el funcionamiento deficiente del ascensor y que en la noche del pasado domingo se ha realizado una revisión completa de los ascensores del centro hospitalario.

De igual forma, la directora gerente, Silvia Calzón, se ha comprometido a informar de forma puntual al Comité de Seguridad y Salud de todas las investigaciones que se realicen.

Todos los sindicatos han trasladado su pésame a los familiares de la fallecida, lamentando lo ocurrido.

En una nota, Satse ha mostrado su "máximo apoyo" a los profesionales del centro hospitalario, que están "consternados por la tragedia", y ha puesto en valor a los que con todos los medios posibles intentaron salvar la vida de la joven.

Ha precisado que, tras tener conocimiento del trágico suceso, solicitó una reunión con la gerente del hospital de Valme, Silvia Calzón, y ha exigido que "a la mayor brevedad y diligencia" se esclarezcan las causas que lo han provocado.

Igualmente el sindicato ha trasladado que colaborará en cualquier investigación que pueda contribuir a aclarar lo sucedido y dar garantías de seguridad a trabajadores y usuarios.

Satse ha solicitado que "para mayor tranquilidad de los trabajadores y usuarios", se incrementen las medidas de seguridad en el traslado de pacientes dependientes hasta que se determinen las causas del accidente, esto es, por ejemplo, que "pacientes desplazados desde quirófanos o UCI sean trasladados por dos celadores", toda vez que "los pacientes dependientes necesitan más cuidado y además ahora los profesionales tienen miedo y hay que darles confianza, puesto esto ha causado inseguridad y ansiedad", han indicado a Europa Press fuentes de Satse.

Asimismo, dado que el caso de encuentra bajo investigación judicial, el Sindicato de Enfermería esperará a conocer el resultado de dicha investigación y de la información que se traslade al Comité de Seguridad y Salud para realizar más valoraciones y estudiar la posibilidad de llevar a cabo otras medidas, como personarse en la causa. De igual forma, ha pedido "máxima prudencia", sobre todo en las redes sociales, hasta que finalicen las investigaciones, para evitar dar "información errónea".

Por su parte, fuentes de UGT han reconocido que están "muy impactados" con el suceso ocurrido este domingo y también han trasladado sus condolencias a los familiares de la mujer fallecida.

Asimismo, han destacado que todo está en mano de la Policía Judicial y que cuando tengan el informe técnico, tomarán las medidas oportunas.

Según ha precisado UGT, la gerente les ha explicado que las actuaciones "han sido las correctas y el personal tenía experiencia". Ha añadido que la empresa de ascensores tenía un contrato por duración de cuatro años.

Este sindicato también ha pedido, en el seno de la junta de personal, que los pacientes sean atendidos por dos celadores, como medida de seguridad.

UGT ha lamentado este accidente y ha precisado que cuanto tenga más información pedirá que se convoque el comité de seguridad y salud para recibir toda la información "por saber si ha habido negligencia o simplemente ha sido un infortunio".

El sindicato comprende la preocupación de los profesionales sanitarios y por eso cree que es una buena medida para los traslados de enfermos que el celador sea acompañado con otro compañero.

NO EMPLEAR SUBCONTRATAS

De su lado, fuentes de CCOO-A han asegurado a Europa Press que una buena medida para que estos tipos de casos no vuelvan a ocurrir es "contratar solamente personal de Servicio Andaluz de Sanidad (SAS) y evitar las subcontratas, puesto que no tienen la experiencia requerida y no conocen la maquinaria a utilizar".

"A lo mejor hubiera pasado lo mismo, pero los trabajadores del SAS conocen mejor la maquinaria que los subcontratados", han añadido fuentes de este sindicato, para el que el sistema de subcontratación "no es eficaz".

Las fuentes de CCOO han recordado que "esto no ha pasado nunca", por lo que la gerencia les citará en el seno de la junta de personal para explicar qué ha podido pasar.

CCOO ha pedido una reunión del comité de seguridad y salud para tratar el tema y "ver qué medidas tenemos que tomar para que no vuelva a pasar".