La responsable de hostal donde se detuvo a un hombre por la muerte de su suegra dice que su comportamiento fue "normal"

21/08/2017 - 16:45

Supuestamente el hombre había adquirido unos billetes de avión para él y su bebé de 21 meses

A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS)

La responsable del hostal de Culleredo (A Coruña) donde se detuvo esta madrugada a un hombre como presunto autor de la muerte de su suegra mantuvo un comportamiento "normal" cuando llegó al establecimiento para pedir una habitación.

Así lo ha asegurado a Europa Press tras hacerse pública la detención del hombre que, supuestamente, tras haber matado a su suegra, se dio a la fuga con una niña de 21 meses, localizada junto a él en el local.

La mujer ha explicado que la detención del hombre se produjo en torno a las 6,30 horas de este lunes cuando éste se encontraba con la niña en la primera planta del hostal, donde pasaba la noche.

Preguntada por su comportamiento al reservar la habitación, ha dicho que era "normal" y que le facilitó su identidad y el DNI como se solicita a los clientes.

BILLETES DE AVIÓN

También ha confirmado que solo pidió habitación para una noche, aunque ha asegurado desconocer si, como ha trascendido, tenía billetes de avión para viajar desde el Aeropuerto de Alvedro, ubicado en el municipio de Culleredo donde se le detuvo con la menor.

Mientras, ha explicado que no escuchó ningún ruido al ser preguntada si cree que se resistió a la detención. No obstante, ha precisado que ella no se encontraba en ese momento en la zona de la habitación, que sigue precintada.

DETENCIÓN

Por otra parte, se ha mostrado muy consternada por unos hechos se produjeron en torno a las 4,00 horas en una vivienda del barrio de Monte Alto, en la ciudad herculina.

Tras su detención, el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, en funciones de guardia, ha autorizado esta madrugada el levantamiento del cadáver de la mujer, hallado en la vivienda de Monte Alto.

Fuentes judiciales han explicado que se trata, aparentemente, a la espera de los resultados de la autopsia, de una muerte violenta. Las actuaciones, pendiente de que el hombre, de 43 años, pase a disposición judicial, han sido declaradas secretas.