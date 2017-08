La Casa Encendida clausura La Terraza Magnética con la sesión de música electrónica brasileña de John Gómez

21/08/2017 - 16:54

La Casa Encendida pone fin a la programación de la Terraza Magnética con la llegada del último fin de semana de agosto, que contará con la proyección de la película 'All these sleepless nights', de Michal Marczak, este sábado, y la sesión de música electrónica y contemporánea brasileña de John Gómez, este domingo.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

'Enter the Party Zone' es el paraguas que ha aglutinado este año la programación de cine y conciertos. Como colofón final, La Terraza Magnética ofrecerá 'All these sleepless nights', una película sobre un par de jóvenes de Varsovia que viven sus veinte al límite: noches interminables de fiestas, baile y sexo, con la que Michal Marczak fue ganador del premio a dirección en la categoría documental del festival Sundance.

Por su parte, John Gómez pondrá fin a los conciertos de La Terraza Magnética con una sesión especial de músicas brasileñas que fue descubriendo y recopilando en sus viajes por Brasil, incorporadas a su reciente selección en doble vinilo para Music From Memory: 'Outro Tempo: Electronic and Contemporary Music From Brazil 1978-1992', presentando también temas que no están incluidos en la recopilación.

Durante el mes de septiembre se podrá seguir disfrutando de La Cafetería de La Terraza y de sus zumos naturales, cervezas y copas, de viernes a domingo, de 17.30 a 21.30 horas.

Durante el verano se han podido ver las películas 'La fiesta y los invitados'; 'La gran comilona'; 'Paris is burning'; 'Yo, Cristina F'; 'Híbridos live cinema'; 'Millennium Mambo'; 'Generación Éxtasis'; 'Spring Breakers' y conciertos como los de Inducing the pleasure dreams & Suso Saiz, Kyoka, Burnt Friedman, Marcelle van Hoof (Another Nice Mess), José Rico, Niet!, Manu Louis y Tolouse Low Trax, gozando de lleno absoluto en la mayoría de ellos.