La música country de los pamploneses Jo & Swiss Knife cierra este martes los conciertos del Festival de las Murallas

21/08/2017 - 18:14

La actuación comenzará en la Ciudadela a las 21 horas, con entrada libre, y en ella presentarán su último trabajo 'Flea Zircus'

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

Este martes concluyen los conciertos programados este mes de agosto en la Ciudadela dentro del Festival de las Murallas con la actuación de la banda country pamplonesa Jo & Swiss Knife. El concierto comenzará a las 21 horas, con entrada libre. Jo & Swiss Knife presentará las canciones de su último trabajo editado este mismo año bajo el título de 'Flea Zircus'.

El grupo ofrecerá un show en el que se combina música country, bluegrass y folk americano, con una puesta en escena "original y sorprendente". Un espectáculo que destaca por su frescura, y en el que la versatilidad y la variedad instrumental toman un notable protagonismo, acompañado por las cuidadas armonías vocales y la esmerada estética de los miembros de la banda, ha informado el Ayuntamiento en una nota. Con dos discos en su haber, este quinteto ha realizado ya giras por Francia, Bélgica, Alemania o Suiza, entre otros países.

Sus directos se caracterizan por la versatilidad instrumental de sus miembros, por su en escena y por tocar country, old-time y bluegrass con la energía propia de una banda de punk-rock.

TRES AÑOS DE TRAYECTORIA Y DOS DISCOS EN EL MERCADO

Jo & Swiss Knife son un quinteto pamplonés de música country, que comenzó en 2014 e irrumpió con fuerza en la escena local en 2015 con su álbum debut 'Music from small pink'. Desde entonces han ofrecido más de un centenar de conciertos, tocando en festivales internacionales de blues y country y compartiendo escenario con artistas de la talla de Little Mike and The Tornadoes, Leburn Maddox, Mr.Sipp (the Mississippi Blues Child), Karl Kummerle, Chris Bergson, Random Thinking, The Ghost Wolves, The Allnighters, Red Beard, Ñaco Goñi...

La formación ha sido galardonada dos veces en el festival de videoclips Scopifest, recibiendo el premio del público y el de mejor videoclip navarro por sus vídeos de 'You'll always feel free' y 'La De Buckley'. Durante 2016 el grupo se embarcó en una gira europea por España, Francia, Bélgica, Alemania y Suiza. Tras su regreso, han estado inmersos en la producción de 'Flea Zircus', su nuevo trabajo que ahora presentan.