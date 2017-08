El Gobierno de Canarias pide extremar las precauciones ante la alerta máxima por riesgo de incendios forestales

21/08/2017 - 18:50

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias ha pedido a la población que extreme las precauciones ante la alerta máxima por riesgo forestal declarada por la Dirección General de Seguridad y Emergencias para las islas occidentales y Gran Canaria, que entrará en vigor este martes a las 12.00 horas.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 (EUROPA PRESS)

Las recomendaciones, que incluyen medidas básicas de prevención y autoprotección, están disponibles en la página web del Gobierno de Canarias (en el enlace http://www.gobcan.es/dgse/alertas/consejos/incendios/incendios.html) y han sido publicadas en las redes sociales a través de las cuentas de la Consejería y del 1-1-2 Canarias.

Además de las prohibiciones de hacer fuego en áreas recreativas y quemar rastrojos que en este tipo de situación establecen los cabildos insulares, durante los días que dure la alerta se debe extremar la precaución absteniéndose de encender fuego en barbacoas, jardines o parcelas privadas.

No se deben tirar cerillas, fósforos o colillas ni tampoco papeles, plásticos vidrios o cualquier tipo de residuo o material combustible susceptible de originar un incendio.

En zonas forestales no es seguro utilizar desbrozadoras, motosierras, grupos de soldadura o amoladoras. En cualquier caso, durante una alerta de este nivel, para adentrarse en el monte es conveniente conocer bien el terreno, las vías de comunicación y caminos alternativos. No es recomendable acampar fuera de las zonas habilitadas ni hacer senderismo por circuitos no señalizados.

En caso de incendio, la Dirección General de Seguridad y Emergencias indica que el primer paso a seguir es llamar al número de emergencias 1-1-2. Una vez hecha la llamada, si el foco es pequeño se puede intentar apagar batiéndolo con ramas, echando agua o tierra. Pero, si no es posible apagarlo, lo más seguro es alejarse bajando por las zonas laterales y en sentido contrario al viento. Nunca se debe subir ladera arriba, huir hacia hondonadas y barrancos ni intentar cruzar a pie o en vehículo zonas con fuego o humo.

La consejera, Nieves Lady Barreto, recuerda que en una situación de alerta máxima la colaboración ciudadana es fundamental para evitar que las imprudencias o el desconocimiento deriven en un incendio forestal que podría ser de fatales consecuencias para el medio natural y poner en peligro la integridad de personas y bienes.