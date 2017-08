'Amigos de La Tierra' achacan al Ayuntamiento de Logroño del "fracaso" de la experiencia piloto de compostaje

21/08/2017 - 19:05

El "fracaso de la experiencia piloto de compostaje es responsabilidadexclusivamente del Ayuntamiento de Logroño", ha señalado 'Amigos de la Tierra' en La Rioja, en un comunicado.

LOGROÑO, 21 (EUROPA PRESS)

Han apuntado que esta experiencia "se ha realizado sin efectuar ninguna campaña de educación ambiental en la zona". Si el Ayuntamiento "realmente estuviera interesado en que esta campaña tuviera resultados positivos, debería haber invertido en una campaña de educación ambiental". De esa forma los ciudadanos "sabrían por qué,para qué, cómo y de qué forma la participación en esta experiencia tendría efectos positivos sobre el medio ambiente así como sobre nuestra ciudad".

Han recordado que "más del 50 por ciento del peso de la bolsa de basura que depositamos cada día en los contenedores es materia orgánica y que en el Ecoparque se utiliza parte como biogás, pero acabando la mayor parte como material bioestabilizado, dado que no tiene suficiente calidad para utilizarse como compost ni en agricultura ni en jardinería".

La única salida que tiene este material es como tierra de cobertura en el vertedero de Nájera, "el único autorizado en La Rioja para llevar la fracción de residuos urbanos que no se pueden reciclar". Sin embargo, "la situación se agravará dado que en 2020 no pueden seguir funcionando los vertederos y hay que encontrar soluciones a los residuos que no se pueden reciclar".

'Amigos de la Tierra La Rioja' apuesta por la recogida selectiva demateria orgánica y su posterior compostaje. De esa forma "sí que sepodría utilizar en agricultura y jardinería". Precisamente nuestros suelos agrícolas tienen contenidos en materia orgánica inferiores a lo recomendado.

Para que sea un éxito se debe realizar una campaña de educaciónambiental que además de colocar contenedores en la calle, que es laúnica actuación realizada en esta experiencia por parte delAyuntamiento de Logroño.

Por ello, han instado al Ayuntamiento a que "realice una experiencia piloto seria para que se pueda implantar la recogida selectiva de materia orgánica en nuestra ciudad, de una vez por todas".