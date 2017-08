PI en Sant Antoni (Ibiza) se da un mes de plazo para recomponerel pacto de gobierno municipal

21/08/2017 - 19:01

La junta local de Pi-Proposta per les Illes en Sant Antoni (Ibiza) ha decidido abrir un periodo de reflexión de un mes para recomponer el pacto de gobierno en el municipio, después de los últimos "incidentes" sucedidos en el Ayuntamiento.

IBIZA, 21 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado la presidenta de la agrupación local, Lucía Ribas, "esta decisión de volver a escribir el pacto será comunicada al alcalde de Sant Antoni, a quien se pide el cumplimiento de las cuestiones acordadas a principio de legislatura y que los decretos firmados por el hasta ahora concejal de Urbanismo, Juanjo Ferrer, sigan adelante".

Ferrer ha presentado la renuncia al acta de concejal "por motivos personales" y los presentes en la reunión le han agradecido su gestión como concejal de Urbanismo.

El presidente regional, Jaume Font, también ha expresado su apoyo a Ferrer y ha asegurado que la intención de PI "es mantener hasta el final los pactos firmados, pero esperamos que PSOE y Reinicia tengan la inteligencia suficiente para cumplir los acuerdos firmados a principios de legislatura".

El PI de Sant Antoni ha asegurado que espera "poder recomponer la situación en este plazo de un mes" pero "no descarta salir del gobierno municipio si no hay un entendimiento con sus socios de gobierno municipal y no se respetan los acuerdos establecidos y el trabajo hecho por el PI en el municipio".