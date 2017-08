La comunidad musulmana catalana clama contra el terrorismo en Barcelona

21/08/2017 - 20:20

La comunidad musulmana de Catalunya ha clamado este lunes contra el terrorismo en una concentración en la plaza Catalunya de Barcelona, al que ha seguido una manifestación por un lateral de La Rambla para condenar los atentados terroristas en la capital catalana y Cambrils (Tarragona).

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La convocatoria, a la que se han adherido 153 entidades tanto musulmanas como no musulmanas, ha contado con la presencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los consellers Raül Romeva y Meritxell Serret; los tenientes de alcalde Gerardo Pisarello y Jaume Collboni; los diputados del Congreso Gabriel Rufian y Joan Tardà (ERC) y Carles Campuzano (PDeCAT), el diputado del Parlament Carlos Carrizosa (Cs) y el concejal Alfred Bosch (ERC), entre otros.

Durante la concentración han sucedido lemas como 'No tinc por' --No tenemos miedo--, 'Visca Barcelona', 'Somos musulmanes, no terroristas', 'No al terrorismo', 'Barcelona unida, jamás será vencida', 'Somos catalanes, somos musulmanes', 'Paz, amor, eso es Islam' y 'Soy musulmán, soy Barcelona'.

En el manifiesto, leído en catalán, castellano y árabe, la comunidad musulmana de Catalunya ha expresado su rechazo y condena a los "terribles" atentados, y ha asegurado que el dolor y la incomprensión ante los hechos es común con el resto de la sociedad.

Ha abogado por trabajar juntos para que no se vuelva a repetir y para que los jóvenes musulmanes "no abracen ideologías perversas que no tienen justificación ni explicación, y que no tienen nada que ver con el Islam y la religión musulmana".

"UN VERDADERO PROBLEMA"

También ha señalado que un joven que ha nacido o ha llegado desde pequeño a Catalunya se rebele contra ella o su ciudad significa que existe "un verdadero problema" que no se debe esconder.

Ha pedido a las administraciones que junto con la comunidad musulmana, entidades religiosas, sociales y culturales en Catalunya se hable "claramente y seriamente de cómo afrontar el futuro y cómo poder incluir estos jóvenes para que formen parte plenamente de la sociedad catalana".

"Que sientan que Catalunya es su tierra, de manera que sean capaces de rechazar cualquier mensaje radical o extremista. Por lo tanto, tenemos que hacer autocrítica todos, instituciones y comunidad, y cambiar muchas cosas que creemos que no se adaptan a los tiempos que corren", ha dicho.

Ha agradecido el trabajo de los Mossos d'Esquadra y las fuerzas policiales, que siempre contarán con su apoyo, y ha animado a acudir a la manifestación del sábado convocada por Generalitat y Ayuntamiento en Barcelona para estar todos "unidos contra el terror".