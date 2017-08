Atentados. la generalitat dice que era "imposible" suscribir el pacto antiterrorista con fernández díaz pero no lo descarta con zoido

22/08/2017 - 9:15

El portavoz de la Generalitat de Cataluña y consejero de Presidencia, Jordi Turull, afirmó este martes que era "imposible" que su partido político, antes CDC y ahora PDECat, suscribiera el Pacto Antiyihadista con el anterior ministro del Interior, el catalán del PP Jorge Fernández Díaz, pero no descartó que pueda firmarse ahora con el sevillano Juan Ignacio Zoido.

Turull hizo estas declaraciones en Onda Cero, recogidas por Servimedia, después de que todos los partidos políticos -con la excepción de Bildu- se reunieran ayer en el Ministerio del Interior en la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista para enviar un mensaje de unidad contra el terrorismo tras los ataques de Barcelona y Cambrils.

Adujo que para comprender por qué el partido que gobierna la Generalitat de Cataluña no es firmante del Pacto Antiyihadista "hay que entender" lo que sucedió "al principio" cuando el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz planteó su creación junto al PSOE.

Turull indicó que entonces era "imposible" con ese ministro, uno de los dirigentes más relevantes del PP de Cataluña y cabeza de lista por Barcelona en las elecciones generales, pero dio a entender que ahora podría plantearse con el talante de Zoido.

No obstante, puntualizó que es "un tema parlamentario" porque al Pacto asisten los representantes de los partidos políticos con presencia en el Congreso y, en consecuencia, depende de los representantes parlamentarios del PDECat y no en la Generalitat. "Yo, como portavoz del Gobierno de cataluña, no lo puedo decir", remachó.

Turull alabó además la "actuación brillante" de los Mossos desde que una furgoneta cometió un atropello masivo el pasado jueves en La Rambla de Barcelona y que en apenas cuatro días ha permitido desarticular por completo la célula terrorista que residía en Ripoll (Gerona).

El portavoz de la Generalitat ensalzó también la colaboración "del resto de Fuerzas de Seguridad del Estado" para conseguir una completa desarticulación en menos de cinco días, lo cual "no lo puede decir todo el mundo" a la vista de lo sucedido en otros países con otros atentados terroristas.

Turull aprovechó el éxito de los Mossos para reclamar su participación "en los núcleos de información a nivel europeo" donde ahora no tienen presencia, con el argumento de que "la información es básica" para poder combatir a los posibles terroristas e insistió en que lo ocurrido en la última semana demuestra que la policía autonómica "puede estar ahí y debe estar ahí".

