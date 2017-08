Las fiestas tendrán un dispositivo especial de Seguridad con un centener de personas

22/08/2017 - 10:56

La Jefatura de la Policía Local de Colmenar Viejo activará el jueves un dispositivo especial que movilizará a más de un centenar de personas para garantizar la Seguridad durante las Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Los Remedios, que se celebrarán del 25 al 29 de agosto, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Este dispositivo, elaborado por la Policía Local colmenareña, fue aprobado por unanimidad el pasado 17 de agosto por la Junta Local de Seguridad, el órgano encargado de la coordinación policial y en el que también se aprobó el Plan de Emergencia y Seguridad de los espectáculos de fuegos artificiales que se desarrollarán el 25 y 29 de agosto, según se contempla en la normativa de materiales pirotécnicos.

"Pondremos todo nuestro empeño, esfuerzo y trabajo para que vecinos y visitantes disfruten de unas fiestas alegres y sin incidentes, divertidas pero manteniendo el orden dentro del ambiente festivo", ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana colmenareño, Juan Serrano.

El operativo supondrá la presencia permanente en las calles de patrullas con el fin de velar por la Seguridad en la localidad, unos agentes de la Policía Local que estarán apoyados por la Unidad de Tráfico y que vigilarán especialmente los espacios donde se producirá mayor aglomeración de personas: Plaza de Toros, Plaza del Pueblo y su entorno, Recinto Ferial 'Las Huertas', etc.

PRESENCIA POLICIAL EXTRA

El viernes 25 y sábado 26 de agosto, se activará un Grupo de Refuerzo Operativo en el Recinto Ferial que supondrá la presencia de policías locales extra a los que por turnos estarán ya allí operativos.

"El recinto ferial, por ser el espacio en el que se concentran las atracciones mecánicas y se celebran los conciertos, se convierte en un lugar de encuentro de miles de personas y por eso es necesario destinar a más agentes allí, no sólo para prevenir incidentes sino también para informar y ayudar a los ciudadanos que requieran su presencia, apoyando, al mismo tiempo, a los equipos de emergencia que estarán ubicados en ese lugar", ha explicado el edil de Seguridad Ciudadana.

Los agentes no sólo tendrán ese cometido en el Recinto Ferial. En todo el municipio su objetivo será mantener la Seguridad Ciudadana y Vial, previniendo la comisión de delitos; evitando la venta ambulante no autorizada; controlando las distintas instalaciones (casetas, ferial, etc.) repartidas por la localidad con motivo de las fiestas; velando por el cumplimiento de las ordenanzas y atendiendo cualquier tipo de demanda de los ciudadanos.

Para el desarrollo de este dispositivo especial de seguridad, la Policía Local cuenta también con la colaboración de los efectivos de la Guardia Civil destinados en el municipio, que en todo momento estarán coordinados con los agentes locales. Además, está prevista la presencia de efectivos de las unidades especiales de la Guardia Civil.

Asimismo, en aquellos acontecimientos donde exista una concentración de personas, se harán cortes de calles y bloqueos de las mismas con el fin de evitar el paso de vehículos no autorizados y prevenir cualquier incidente que entrañe riesgos para los participantes y ciudadanos. En este sentido, se seguirán los consejos del Ministerio del Interior en esta materia.

En el dispositivo también tendrán un papel muy relevante los voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil, encargados de prestar apoyo en todos los actos programados.

El viernes 25 de agosto, con motivo de la llegada de la Virgen de Los Remedios al Canto de la Virgen, se activará un dispositivo especial que incluirá no sólo la atención y asistencia a todos los ciudadanos que requieran de sus servicios sino también el despliegue de distintos medios materiales, entre ellos, varios vehículos antiincendios de rápida intervención, ambulancias y dos hospitales de campaña, situados en los aledaños de las Plaza de Toros.

De igual forma, el Servicio de la Policía Local dispondrá el dispositivo adecuado para llevar a cabo los cortes y desvíos del tráfico con motivo de este acto religioso.

Paralelamente a este operativo policial, la Concejalía de Medio Ambiente activará un dispositivo especial de limpieza con el fin de eliminar cuanto antes la abundante suciedad que habitualmente se genera en estos días, sobre todo en los lugares de mayor afluencia de personas.

Para ello, se han constituido dos equipos de trabajo que realizarán baldeo y limpieza manual y barrido mecánico, uno operará en el casco urbano -actuará desde las 06:00 h de cada día de fiestas en la Plaza del Pueblo y su entorno así como en la C/ San Sebastián y calles adyacentes- y otro expresamente en el Recinto Ferial.

Con motivo de las Fiestas, los servicios de transporte público también se verán afectados por cortes y desvíos a causa de algunas actividades, como las procesiones de la Virgen de los Remedios. Para minimizar las molestias a los usuarios, habrá información de los cortes y desvíos del tráfico en las paradas de autobús afectadas así como de los itinerarios alternativos.