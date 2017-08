PSOE critica que las ayudas sociales de la Diputación siguen sin llegar a las familias "que más lo necesitan"

22/08/2017 - 11:09

"Las ayudas que se tramitan no tienen la celeridad necesaria para cubrir las necesidades reales de quienes las solicitan", afirma Ramos

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial del PSOE Sonia Ramos ha criticado que las ayudas sociales que gestiona el equipo de gobierno del PP en la Diputación "siguen sin llegar a las familias malagueñas que más lo necesitan".

"El equipo de gobierno del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, da la espalda a las familias malagueñas que peor lo están pasando", ha manifestado Ramos, agregando que "el abandono es tal que en ocasiones las ayudas se demoran tanto que se convierten en inútiles, no por falta de presupuesto, sino por la falta de celeridad y agilidad que deberían tener". "Bendodo sigue avanzando hacia el desmantelamiento de las políticas sociales en la Diputación Provincial", ha expuesto.

De esta forma, ha relatado diferentes ejemplos que "ponen de manifiesto la insensibilidad y la falta de compromiso del PP con las ayudas sociales". Así, se ha referido "al retraso en la concesión de las ayudas complementarias en los servicios sociales comunitarios". Según Ramos, "a pesar de las promesas del PP y de los compromisos del equipo de gobierno para cubrir las necesidades de las personas de la provincia en riesgo de exclusión social, la realidad es bien distinta".

"Las ayudas que se tramitan no tienen la celeridad necesaria para cubrir las necesidades reales de las familias que las solicitan. Los plazos para que se abonen, una vez solicitadas, son tremendamente largos y no cumplen su finalidad", ha afirmado.

Asimismo, ha apuntado que durante el periodo de las ayudas ordinarias o complementarias, no se pueden solicitar las ayudas de emergencia, a las que siguen sin darle cobertura legal, de forma que "si existe una necesidad inminente en algún usuario debe esperar al menos hasta finales de octubre para solucionarla".

"Hablamos de seis largos meses de espera", ha detallado, asegurando que también ocurre "con las ayudas escolares que se han tramitado pero que no se resolverán hasta finales de octubre".

También se ha referido a la convocatoria para la concesión de ayudas económicas sobre la adecuación funcional de viviendas de personas discapacitadas con movilidad reducida que se publicaron conjuntamente en las bases de ayudas complementarias el pasado 11 de abril. En este caso, Ramos ha criticado que esta convocatoria es "la gran desconocida" porque no viene reflejada en la página web de Diputación. "Estamos seguros de que la población malagueña en general no ha sido informada, aunque cuenta con 300.000 euros de presupuesto", ha dicho.

Del mismo modo ha hecho referencia a las ayudas por nacimiento o adopción de hijo, conocidas como cheque bebé. Según ha apuntado, "han sido muchos los plenos en los diferentes municipios de la provincia de Málaga que han aprobado por unanimidad que la Diputación amplíe a municipios menores de 20.000 habitantes estas ayudas".

"Los socialistas continuamos con nuestra campaña recabando apoyos entre la ciudadanía a esta petición, así como a que se flexibilicen las bases para que pueda llegar al máximo número de familias", ha señalado en un comunicado.

En paralelo, Ramos ha manifestado que el grupo socialista de la Diputación ha detectado, mediante visitas a diferentes centros de servicios sociales comunitarios, "que existe falta de personal de trabajadores sociales, que son los que mantienen la atención directa a los ciudadanos que acuden a solicitar ayudas sociales en pueblos menores de 20.000 habitantes".

"Hemos podido comprobar cómo los trabajadores sufren una sobrecarga de trabajo cuando hay alguna baja y el malestar que existe entre diversos alcaldes por los retrasos en los informes sociales necesarios para atender a sus vecinos, para reparto de alimentos, ayudas etcétera", ha explicado.

Por todo ello, ha asegurado que "para Bendodo y el equipo de gobierno del PP en la Diputación, las políticas sociales no son una prioridad". "La falta de sensibilidad del PP impide buscar nuevas fórmulas y ayudas adaptadas a las circunstancias actuales. No sé están realizando políticas sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida de colectivos que, sin el apoyo de los poderes públicos, no tienen recursos suficientes para salir adelante en estos tiempos de crisis", ha aseverado.

La diputada provincial del PSOE ha exigido al equipo de gobierno del PP un compromiso "en firme" para establecer los mecanismos "necesarios, ágiles e inmediatos" que ayuden a las familias más necesitadas a remontar situaciones ante una desventaja social.

"El principio de solidaridad no ha presidido, ni siquiera ha estado presente, en las políticas sociales del equipo de Gobierno del PP en la Diputación. Exigimos un cambio", ha concluido Ramos.