IU C-LM denuncia "el oscurantismo" y "la falta de proyecto" de la Junta respecto a la sequía y el transporte

22/08/2017 - 12:13

El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha denunciado "el oscurantismo y secretismo" de la Junta de Comunidades respecto a la información que han solicitado sobre las rutas de transporte de viajeros de autobuses que "van a ser suprimidas" y las restricciones de suministro de agua en diversos municipios de Guadalajara, Toledo y Ciudad Real.

TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Crespo y el coordinador provincial de IU en Toledo, Mario García, han lamentado que "unos 30 municipios" de la provincia de Guadalajara, así como otros 14 de la Comarca de Oropesa, están afectados o prevenidos por las restricciones en el suministro de agua, un problema que, a su juicio, se debe a "la falta de planificación" por parte de los gobiernos que ha habido en la región.

"La Junta no ha hecho su trabajo. Las restricciones van a aumentarse y eso es porque no se ha previsto que una situación como la que vivimos hoy pudiera suceder en Castilla-La Mancha", ha reprochado el líder de IU en la región, que ha criticado también que la consejera de Fomento, Agustina García Élez, "no haya respondido" a la petición de la formación de mantener una reunión para abordar estos temas.

Entre las materias que quieren tratar con la titular de Fomento, Crespo ha mencionado también "la responsabilidad" de la Junta sobre las líneas de autobús de la empresa Monbús que, aunque sean competencia del Ministerio por funcionar en más de una comunidad, "van a suprimirse", citando como ejemplos las que recorren puntos de la región desde Alcázar de San Juan a Cuenca o de Puertollano a Albacete, y que llegan hasta el Levante.

"Cuando hemos querido informarnos sobre supresiones y concesiones de esas líneas, el oscurantismo y el secretismo es el mayor de los valuartes. No nos dan información", ha reprochado Crespo, que ha afirmado desconocer "el planteamiento" del Gobierno regional para llevar a cabo el plan europeo de transporte sostenible previsto para el año 2030.

Esta "falta de modelo de desarrollo útil" respecto al transporte de mercancías y viajeros, ha remarcado Mario García, ha llevado a IU a denunciar en repetidas ocasiones la actitud de la Junta y la ausencia de respuesta para que puedan reunirse y aportar ideas sobre estas políticas, una situación que podrá derivar en movilizaciones ciudadanas en las que "reclamen estos derechos".

"SI LAS ENMIENDAS DEL PP SON BENEFICIOSAS, HABRÍA QUE APROBARLAS"

Preguntado sobre la calificación de las enmiendas parciales presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta que va a realizar este martes la Mesa de las Cortes, el coordinador regional de IU ha señalado que si las 327 enmiendas presentadas por el PP "van en beneficio de la región, habría que aprobarlas", aunque ha matizado que las que han podido conocer "se podrían llevar a cabo desde el Gobierno central" y ha criticado que no las pusieran en marcha cuando gobernaban en Castilla-La Mancha.

También, en este sentido, Crespo espera conocer "el tratamiento" que les van a dar a las 23 enmiendas parciales que ha presentado IU junto al Partido Castellano (PCAS), que tendrán que ser recogidas por algún grupo parlamentario --confían en que algunas de ellas sean tenidas en cuenta por el nuevo vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina--, para que puedan debatirse en pleno.